Turco Mohamed revela la fecha en la que Toluca podría dejarlo ir y realmente es muy pronto

Antonio Mohamed entró a la historia grande de la Liga BBVA MX luego de haber obtenido el bicampeonato con Toluca. En más de una ocasión, el entrenador argentino afirmó que su deseo es lograr el tricampeonato el año próximo , pero su salida podría estar más cerca de lo que parece. En una entrevista internacional, el director técnico del cuadro escarlata habló sobre su sueño pendiente: dirigir a Boca Juniors, y reveló su posible fecha de salida de México.

El ‘Turco’ Mohamed revela cuándo podría salir de Toluca

En una entrevista con TyC Sports, medio argentino, el Turco Mohamed afirmó que se quedará en México para disputar el Clausura 2026 , aunque dejó abierta la posibilidad de salir de Toluca una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA: “Este año firmé un contrato por dos años, con la posibilidad de acordar una salida en julio. Después del Mundial nos sentaremos a analizar y tomaremos la decisión que sea conveniente para ambas partes”.

Turco Mohamed reveló su posible fecha de salida|Crédito: Instagram Toluca / @tolucafc

Esta respuesta llegó a raíz de los rumores que lo vinculan a Boca Juniors, equipo donde su nombre sonó en más de una ocasión desde el año 2019 y que, hasta el momento, nunca ha buscado su contratación de forma oficial. No obstante, en más de una ocasión, el propio Turco Mohamed reveló que uno de sus deseos como entrenador es formar parte de los banquillos del ‘Xeneize’.

El Turco Mohamed y su debilidad por Boca Juniors

En la misma entrevista, el DT de Toluca fue consultado sobre cómo reaccionaría si fuera llamado por la directiva de Boca: "Obviamente, a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”, expresó en primera instancia.

Pero no todo quedó ahí, ya que luego comentó: "Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca". Sin embargo, para la tranquilidad de los aficionados de los Diablos Rojos, Mohamed reveló que jamás tuvo contacto oficial con los argentinos: "No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva".

El legado de Antonio Mohamed en Toluca

El Turco Mohamed fichó por Toluca en diciembre del 2024 con la misión de afrontar el Clausura 2025. Si bien en un principio tomó decisiones cuestionables e impuso un estilo de juego poco vistoso, su equipo arrasó y finalizó la fase regular como líder. En la Liguilla mantuvo su ímpetu y terminó siendo campeón del futbol mexicano al derrotar al Club América en la final.

En el Apertura 2025, la historia se volvió a repetir y, una vez más, el equipo de Mohamed finalizó en lo más alto de la tabla de la Liga BBVA MX. Manteniendo las bases del primer torneo, Toluca llegó a la final donde venció a Tigres en los penales para consagrar el bicampeonato de los escarlatas. Además, ganó el título de Campeón de Campeones al vencer a las Águilas nuevamente.