Este lunes 9 de mayo Azteca Esports y TV Azteca Deportes lanzan la convocatoria para participar en el torneo de FIFA 22, Esports Invitational disponible en las consolas de Sony (PlayStation 4), y Microsoft (Xbox one), el torneo es totalmente gratis.

¡Te estamos buscando!

La primera fase del Esports Invitational consta de encontrar al mejor talento en la escena competitiva del simulador de Electronic Arts, FIFA en su última edición, de nuestro país. Una vez definido al campeón de México, tendrá la oportunidad de enfrentarse a los campeones de Argentina, Colombia y Costa Rica para coronarse campeón de la primera edición del Esports Invitational.

La Fase de eliminatorias se celebrará en las espectaculares instalaciones de TV Azteca, Ajusco en la Ciudad de México, que además será transmitida a través de las cuentas oficiales de Facebook, YouTube, Twitch y Tik Tok de Azteca Esports, además de la App y Sitio de Azteca Deportes.

¿Cómo me inscribo?

1.- Ingresa aquí: Azteca Esports Invitational

2.- Llena el formulario

3.- Selecciona la consola con la que participarán PS4 o Xbox One

4.- Ingresa tu ID o Gamertag según tu consola

5.- Acepta los términos y condiciones

6.- Click en Inscribir

7.- Los Jugadores deberán confirmar asistencia a través de nuestro canal de Discord , dejando en el chat la siguiente información: Confirma que eres de México, Nombre de usuario página de registro, y plataforma de juego (PS4 o Xbox One).

¿Qué necesito para cumplir con los requisitos del torneo?

-Juego: FIFA 22

-Plataformas disponibles para juego: PS4 o Xbox One.

-Solo mexicanos residentes en México.

-Mayores de 18 años.

Fases del torneo

Inscripciones: Del 9 al 20 de mayo de 2022

Fecha inicio de competencia: Del 23 de mayo - 5 de junio

Finales nacionales: Del 6 al 11 de junio

Gran final Elatam Cup 25 de junio

Email de contacto: volktorneos@caracoltv.com.com

Todo participante deberá aceptar y cumplir con el Reglamento, y las reglas del Juego FIFA 22, elaborados por VOLKGAMES.

"Electronic Arts Inc. ni sus otorgantes de licencias tienen relación con este torneo ni tampoco lo patrocinan".

