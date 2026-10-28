TV Azteca transmitirá a Pumas en la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Los Pumas de la UNAM se juegan gran parte del Torneo Apertura 2026 en un Viernes Botanero. El equipo comandado por Esteban Solari visitará el Estadio Cuauhtémoc para verse las caras con la Franja del Puebla en un duelo trascendental para ambos equipos en sus respectivas apariciones. De momento, tanto los del Pedregal como los albiazules están fuera de zona de liguilla, sin embargo, un triunfo los deja muy cerca de ella.

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Este viernes 30 de octubre en punto de las 9 de la noche podrás disfutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS el choque entre los pupilos de Gerardo Espinoza y el Club Universidad Nacional por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmisión del país.



Puebla vs Pumas UNAM

21:00 hrs — Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

Viernes 30 de octubre

Transmisión: TV Azteca Deportes

App: TV Azteca Deportes

Página: aztecadeportes.com

Por si fuera poco, dos horas antes podrás disfutar por la misma señal el compromiso entre los Bravos de Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro desde la frontera norte del país. Cabe recordar que, el cuadro de Esteban González tiene 20 unidades y un triunfo los pone entre los ocho primeros de la clasificación general del Apertura 2026.

Finalmente, te esperamos este sábado 31 de octubre desde las 11 de la mañana para que disfutes cada detalle de la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete.