TV Azteca transmitirá el E-Prix de Mónaco de la Formula E, EN VIVO

¡Llegó la hora! Una de las carreras más esperadas del automovilismo, el E-Prix de Mónaco de la Formula E se llevará a cabo este sábado 30 de abril en un momento competitivo ideal en la campaña.

Jean-Éric Vergne de la escudería DS TECHEETAH encabeza la clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos de camino a Mónaco. Después de un fuerte fin de semana en Roma, terminó con estilo en el segundo lugar en la Ronda 5 y la medalla de plata.

El francés es el único bicampeón de la Formula E y el único piloto de esta temporada que ha sumado puntos en todas las carreras hasta el momento. Aunque se fue de Roma alegando que podía y debería haber sacado más provecho de la doble cartelera en la capital italiana, tiene que estar contento por el comienzo que ha hecho en la Temporada 8.

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Vergne fue ganador en el Principado en 2019, y espera que su récord en las calles monegascas lo ayude a ganar terreno en el apretado paquete de cara a la segunda mitad de la campaña.

Los principales perseguidores de Vergne

Solo dos puntos atrás está Robin Frijns de Envision Racing. El holandés tiene tres podios en su haber, más que cualquier otro piloto, y ha sido tan rápido como cualquiera en las primeras rondas de esta temporada.

Stoffel Vandoorne está a otros dos puntos de Frijns en la tercera posición, con Mercedes- EQ liderando el Campeonato Mundial de Equipos, aunque el actual campeón Nyck de Vries no lo ha tenido todo al principio, ya que el holandés ganó la primera carrera en Diriyah pero con una sexta posición como mejor resultado desde entonces.

Jaguar TCS Racing disfrutó de un fin de semana sin precedentes en Roma la última vez, con una victoria doble para Mitch Evans que llevó al Kiwi hasta el cuarto lugar y a poca distancia de la parte superior de la clasificación. Perdió la última vuelta con Da Costa el año pasado en Mónaco, pero demostró y continúa demostrando que tiene el ritmo para mejorar esta vez.

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Con tres ganadores diferentes en Mónaco en cuatro carreras, y sólo un puñado de puntos dividiendo a los cinco primeros del campeonato, el E-Prix de Mónaco 2022 en el Campeonato Mundial de Fórmula E de la ABB FIA es la joya de la corona en la que muchos pilotos tendrán puestos sus ojos.

Horario y dónde ver el E-Prix de Mónaco de la Formula E

No te pierdas el E-Prix de Mónaco de la Formula E, este sábado 30 de abril en punto de las 7:50 AM totalmente en vivo a través de nuestras siguientes plataformas digitales: aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, y la cuenta de Tik Tok de Azteca Deportes.

