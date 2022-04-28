El futuro es hoy: la Formula E presenta el Gen3, su nuevo auto de carreras

En un marco impresionante como lo es el principado de Mónaco, la Formula E presentó el vehículo con el que se correrá desde del próximo año, el Gen 3.

El monoplaza totalmente eléctrico tiene un diseño disruptivo que ha sido inspirado en los aviones de combate. Luce unas líneas y ángulos muy afilados y agresivos.

Welcome to Gen3.



The fastest, lightest, most powerful and efficient electric race car ever built.#ChangeAccelerated — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 28, 2022

El Gen 3 es el coche de carreras eléctrico más rápido, ligero, potente y eficiente jamás construido, y que ha sido diseñado en específico para competencias, centímetro a centímetro, por el corazón de las más grandes urbes del planeta.

El Gen 3 sin duda es espectacular, y pilotos como Stoffel Van Doorne se dijeron "impresionados" con este automóvil que se estrenará en la novena temporada del ABB FIA Formula E World Championship.

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Las principales características del Gen3 de la Formula E

·Es el auto más rápido de Formula E hasta ahora y alcanza una velocidad máxima de más de 322 km/h.

·Es el coche de carreras de fórmula más eficiente de la historia, con más del 40% de la energía utilizada en una carrera, producida por la frenada regenerativa.

·Tiene un motor eléctrico con una potencia de hasta 350 kW (470 CV), y tiene un rendimiento de aproximadamente el 95%, frente al 40% de un motor de combustión interna.

·Es el primer coche de fórmula que cuenta con trenes motrices delanteros y traseros. Una nueva cadena cinemática delantera añade 250 kW a los 350 kW de la trasera, lo que duplica la capacidad regenerativa del actual Gen2 hasta un total de 600 kW.

·Capacidad de carga a ultra alta velocidad de 600kW para obtener energía adicional durante una carrera, casi el doble de la potencia de los cargadores comerciales más avanzados del mundo.

·El primer coche de fórmula que no contará con frenos hidráulicos traseros con la incorporación del tren motriz delantero y su capacidad regenerativa.

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Sin duda el futuro de los autos de producción que piensan en la sustentabilidad y que se ven en las ciudades más importantes del mundo tendrán un gran laboratorio en este Gen 3, que mejora su rendimiento mediante actualizaciones de software en el sistema operativo avanzado, y que además es el primer coche de carreras con cero emisiones netas de carbono en el primer deporte con cero emisiones netas de carbono del mundo.

El futuro no es mañana, ha sido revelado hoy, el 28 de abril de 2022 en Mónaco.

