TV Azteca transmitirá el E-Prix de Nueva York de la Formula E

De vuelta en Brooklyn. La Formula E viaja a Nueva York para una doble cartelera en uno de los eventos más atractivos del automovilismo. Se corren las Rondas 11 y 12 del Campeonato Mundial, dos fechas que comenzarán a definir a los contendientes por el título, a falta de seis compromisos para coronar a un nuevo campeón.

¡FALTA 1 DÍA PARA NY!🏎️🇺🇸



🗽E-Prix de Nueva York, Rondas 11 y 12

📆Sábado 16 y domingo 17 de julio

⏰11:50 AM

Por💻https://t.co/OqYzbLaEsI y📲nuestra App Oficial#FormulaEXAzteca⚡ pic.twitter.com/duL6z48KbI — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 15, 2022

En la última carrera, en Marrakech, Edoardo Mortara alcanzó la cima del Campeonato Mundial de Pilotos con la victoria, ya que el integrante del equipo ROKiT Venturi Racing se defendió de la fuerte presión de sus compañeros de DS TECHEETAH, António Félix da Costa y Jean-Éric Vergne, durante toda la batalla.

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"Los chicos te someten a mucha presión. Intenté ser inteligente, traté de gestionar. Hoy había mucho que gestionar: los neumáticos, obviamente, pero también la temperatura de la batería, la energía. Ha sido muy difícil. Hoy he tenido algunos problemas con el coche, he estado un poco solo, digamos, pero lo hemos conseguido y estoy muy contento", señaló Mortara tras triunfar en Marruecos.

Al llegar a la doble cita de este fin de semana con las rondas 11 y 12 de la mayor temporada de 16 carreras de la historia, parece que habrá una carrera de cuatro caballos tanto en el Campeonato Mundial de Pilotos como en el de Equipos.

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Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing), Jean-Éric Vergne (DS TECHEETAH), Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), y Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) están al frente del pelotón de pilotos, mientras que sus respectivos equipos mantienen exactamente la misma posición en la clasificación

Horario y dónde ver el E-Prix de Nueva York

No te pierdas la doble cartelera del E-Prix de Nueva York, este 16 y 17 de julio en punto de las 11:50 AM, a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.