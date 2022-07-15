Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

TV Azteca transmitirá el E-Prix de Nueva York de la Formula E

La Formula E está de regreso en Brooklyn para el E-Prix de Nueva York de la Formula E, en una doble cartelera con las rondas 11 y 12 del campeonato

Las mejores imágenes del E-Prix de Marrakech de la Formula E 2022
Las mejores imágenes del E-Prix de Marrakech de la Formula E 2022|Formula E

Escrito por: Azteca Deportes

De vuelta en Brooklyn. La Formula E viaja a Nueva York para una doble cartelera en uno de los eventos más atractivos del automovilismo. Se corren las Rondas 11 y 12 del Campeonato Mundial, dos fechas que comenzarán a definir a los contendientes por el título, a falta de seis compromisos para coronar a un nuevo campeón.

En la última carrera, en Marrakech, Edoardo Mortara alcanzó la cima del Campeonato Mundial de Pilotos con la victoria, ya que el integrante del equipo ROKiT Venturi Racing se defendió de la fuerte presión de sus compañeros de DS TECHEETAH, António Félix da Costa y Jean-Éric Vergne, durante toda la batalla.

Te puede interesar: Checo Pérez da desalentador pronóstico para México en Qatar 2022

"Los chicos te someten a mucha presión. Intenté ser inteligente, traté de gestionar. Hoy había mucho que gestionar: los neumáticos, obviamente, pero también la temperatura de la batería, la energía. Ha sido muy difícil. Hoy he tenido algunos problemas con el coche, he estado un poco solo, digamos, pero lo hemos conseguido y estoy muy contento", señaló Mortara tras triunfar en Marruecos.

Al llegar a la doble cita de este fin de semana con las rondas 11 y 12 de la mayor temporada de 16 carreras de la historia, parece que habrá una carrera de cuatro caballos tanto en el Campeonato Mundial de Pilotos como en el de Equipos.

Te puede interesar: Nelson Piquet podría pagar multa millonaria por comentario racista

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing), Jean-Éric Vergne (DS TECHEETAH), Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), y Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) están al frente del pelotón de pilotos, mientras que sus respectivos equipos mantienen exactamente la misma posición en la clasificación

Horario y dónde ver el E-Prix de Nueva York

No te pierdas la doble cartelera del E-Prix de Nueva York, este 16 y 17 de julio en punto de las 11:50 AM, a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP