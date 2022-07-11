Checo Pérez da desalentador pronóstico para México en Qatar 2022

La Selección Mexicana está en un grupo complicado en Qatar 2022, pues comparte el sector C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita; Checo Pérez, piloto de la escudería Red Bull, lanzó un desalentador pronóstico, pues no cree que le vaya a ir muy bien a México en el Mundial.

Checo Pérez ha puesto el nombre de México muy en alto durante esta temporada de la Fórmula 1, pues no sólo ha subido en repetidas ocasiones al podio, sino que está en la lucha por el título de la competencia.

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Así cree Checo Pérez que le irá a México en Qatar 2022

Contestando preguntas en una dinámica por redes sociales, Checo Pérez comentó que no cree que México tenga una gran participación en Qatar 2022, pues considera que ‘hay equipos mejores’ y que no los ve levantando el trofeo.

"No estoy muy positivo en ese punto, para ser honesto. Espero equivocarme y que lleguemos lejos. Creo hay mejores equipos que México", fueron las palabras de Checo Pérez que no dejaron buen sabor de boca.

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Además de esto, el piloto mexicano reveló el nombre de la selección que cree será campeona del mundo, pues piensa que Brasil será quien conquiste el trofeo, esperando que se equivoque y sea México, pero sabe que el panorama es complicado.

"Espero Brasil… espero. Tienen muy buen equipo y muy buena oportunidad. Quisiera que México, pero es complicado", dijo el piloto mexicano de Red Bull.

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México debutará en Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre en contra de Polonia; días más tarde se medirá a Argentina en el duelo que podría darle rumbo definitivo a una virtual clasificación; finalmente el 30 cierran esta fase ante Arabia Saudita.

Checo Pérez, por su parte, tiene su próximo compromiso en la Fórmula 1 el domingo 24 de julio en punto de las 8:00 hrs, donde comenzará el GP de Francia.

