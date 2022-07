Nelson Piquet podría pagar multa millonaria por comentario racista

México. El expiloto y campeón del mundo de la Fórmula Uno el brasileño Nelson Piquet podría pagar una multa millonaria por su comentario racista al británico Lewis Hamilton al que llamó `negrito’.

Asociaciones brasileñas en pro a los derechos de la minorías raciales y la comunidad LGTBI+ han interpuesto una demanda contra Nelson Piquet por su comentario en una entrevista que se viralizó previo al Gran Premio de Gran Bretaña donde habla sobre el incidente que vivieron Lewis Hamilton y Max Verstappen en la carrera del año 2021.

Te puede interesar: Critican maniobra de Checo Pérez en GP de Austria dentro de Red Bull

El Tribunal de Justicia de Brasil aceptó la denuncia donde las asociaciones piden una indemnización de 10 millones de reales, el equivalente a algo menos de dos millones de euros, que irían destinados a organizaciones de defensa de los derechos de la población negra y los colectivos LGTB+.

El juez ha pedido a Nelson Piquet se manifieste ante la acusación y de su versión al respecto, dándole 15 días de plazo.

Andy Ruiz intimida con potencia en entrenamientos | A Raspar la Lona

Nelson Piquet asegura que no dijo nada malo

En declaraciones para la publicación Motorsport Magazine la semana pasada, Nelson Piquet afirmó, “No he dicho nada, nada malo. Todo esto es basura, yo no soy racista. Lo que dije es una palabra muy suave, incluso la usamos para algunos de nuestros amigos blancos”.

Te puede interesar: La causa del abandono de Checo Pérez en el GP de Austria

El expiloto brasileño acusa a la prensa brasileña de usar su caso para atacar al mismísimo presidente del país, Jair Bolsonaro: “Soy alguien cercano al presidente Bolsonaro, que creo que es muy bueno para el país, pero la prensa de Brasil es muy crítica con él, así que me desacreditan para salpicarle también a él… Un año después han salido con esa entrevista y, aunque tengo que reconocer que me ha causado problemas, realmente no me importa”.

La consecuencias de sus declaraciones ya han tenido persecuciones para Piquet ya que no se le permitió el acceso al paddock de la Fórmula Uno durante el Gran Premio de Gran Bretaña y el British Racing Driver’s Club (BRDC) le suspendió indefinidamente como miembro de honor.