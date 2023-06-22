TV Azteca transmitirá EN VIVO México vs Honduras | Copa Oro 2023

La cuenta regresiva es escasa para el arranque de la edición 2023 de la Copa Oro, donde la Selección Mexicana contará con la dirección técnica de Jaime Lozano, quien fue nombrado como entrenador interino tras la salida de Diego Cocca. En busca de coronarse en el torneo de la Confederación de Norteamérica, México vs Honduras será el partido de debut para ambas selecciones.

Además de México y Honduras, Haití y Qatar son las otras selecciones que integran el grupo B de la Copa Oro 2023, de donde saldrán dos selecciones vivas para la fase de cuartos de final del certamen.

Exclusiva: Diego Cocca tras ser despedido de la Selección Mexicana

Te puede interesar: VIDEO: Así recibieron a Jimmy Lozano en la concentración de la Selección Mexicana

TV Azteca Deportes transmitirá en vivo México vs Honduras | Copa Oro 2023

El Estadio NRG, casa de los Houston Texans de la NFL, será la sede para el duelo entre México y Honduras en el arranque de actividades del grupo B, mismo que será transmitido a través de TV Azteca Deportes el próximo domingo 25 de junio; además del resto de los encuentros de la Selección Mexicana a lo largo del torneo.

El partido arrancará alrededor de las 18:30 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, y se llevará a cabo en el segundo día de actividad de la Copa Oro 2023, ya que Estados Unidos, actual campeón del torneo, y Jamaica abren el telón del certamen el sábado 24 de junio.

Te puede interesar: Los equipos de la Liga BBVA MX que podrían fichar a Mario Balotelli

México busca su doceava Copa Oro

La Selección Mexicana se mantiene como la más ganadora en la historia de la Copa Oro con once trofeos levantados y ahora, bajo la dirección técnica de Jaime Lozano busca un nuevo título del certamen, el que sería el primero desde 2019 cuando México venció a Estados Unidos en la gran final por la mínima diferencia, con gol de Jonathan Dos Santos.