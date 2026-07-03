Gilberto Mora dice que sí le dieron permiso de jugar contra Inglaterra: “Mami, dice don Memo...”

La Selección Mexicana se medirá ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México para ganarse un lugar en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Gilberto Mora apunta a ser uno de los referentes del equipo de Javier Aguirre debido a su gran calidad técnica y buena visión de campo.

Previo al duelo de los Octavos de Final, el joven futbolista de Xolos de Tijuana compartió una publicación que se ha hecho viral en redes sociales. En su cuenta de X, antes Twitter, Gilberto Mora lanzó un video animado en el que se le ve junto a Guillermo Ochoa que cautivó a la afición mexicana.

Gilberto Mora rompe las redes previo al México vs Inglaterra|Crédito: @Xolos / X

El viral video de Gilberto Mora previo al México vs Inglaterra

Gilberto Mora compartió un video en el que se le ve hablando por teléfono con su madre con el propósito de pedirle permiso para jugar el partido ante Inglaterra: “Oye mami, dice Don Memo si me das permiso de jugar el domingo contra Inglaterra. Sí, mamá, voy a comer bien y dormir temprano”.

En el video animado puede verse cómo Guillermo Ochoa celebra el permiso que la madre de Mora le otorgó para disputar el partido, generando cierta expectación en la afición mexicana sobre la posible titularidad del juvenil de 17 años ante la Selección de Inglaterra.

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Los récords de Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Gilberto Mora se colocó en los libros de historia de la FIFA en una serie de récords que dejan en claro su gran irrupción dentro del futbol mundial. Estos son algunos de los registros más importantes que logró en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:



El jugador mexicano más joven en disputar una Copa Mundial de la FIFA™

en disputar una Copa Mundial de la FIFA™ El sexto jugador más joven en debutar en una Copa Mundial de la FIFA™

en debutar en una Copa Mundial de la FIFA™ El segundo jugador más joven en disputar una fase de eliminación directa en la Copa Mundial de la FIFA™

Gilberto Mora rompió un nuevo récord en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Ecuador|Selección Nacional de México

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