TV Azteca transmitirá Rafael Nadal vs Casper Ruud en el TennisFest

El 5 de junio de 2022, el tenista español, Rafael Nadal, agrandó su nombre al ganar su vigesimosegundo campeonato de Grand Slam.

Dos horas y 18 minutos fueron suficientes para que el de Manacor, con un pie lastimado, consiguiera morder su decimocuarta Copa de Mosqueteros en la tierra batida de Roland Garros.

Pese a mostrar un altísimo nivel de juego, a Casper Ruud no le quedó más que presenciar en primera fila como, pase lo que pase, todos los caminos llevan a Rafa a levantar el trofeo en la pista del Philippe-Chatrier.

El resultado fue 6-3 6-3 6-0 y los protagonistas de aquella batalla en la ciudad del amor jugarán un partido de exhibición con aires de despedida de la ‘Fiera’ este 1 de diciembre en la Monumental Plaza de Toros México, en la capital.

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Disfruta Rafael Nadal vs Casper Ruud por TV Azteca Deportes

En punto de las 9:30 podrás ver el partido de exhibición entre Rafal Nadal y Casper Ruud por A más+, aztecadeportes.com y nuestr App Oficial.

El dos del mundo en el Ranking ATP, Rafael Nadal durante su carrera ha sumado 92 títulos a sus vitrinas. 22 Grand Slams, 36 Masters 1,000, 22 ATP Tour 500, 10 ATP Tour 250 y un oro olímpico en singles, en dobles cuenta con 3 ATP Masters 1,000, 1 ATP Tour 500, 6 ATP Tour 250 y otra medalla de oro en olimpiadas.





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El noruego, Casper Ruud es el tercero en la clasificación, y ha conseguido nueve títulos como profesional, todos ATP Tour 250.

El evento también contará con un partido de dobles en el que se enfrentarán los mexicanos, Renata Zarazúa y Santiago González ante la canadiense Leylah Fernández y el estadounidense Jack Sock.

La noche terminará con la presentación de los dos veces nominados al GRAMMY Latino 2017 por “Canción del Año” y “Mejor Nuevo Artista”, Mau y Ricky.

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