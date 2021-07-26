TV Azteca transmitirá México vs Canadá | Copa Oro

La Copa Oro 2021 continúa con su marcha, las semifinales están por comenzar y la selección de México enfrentará a Canadá por el pase a la final de la máxima competencia de selecciones de la Concacaf.

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Los dirigidos por Gerardo Martino se consolidaron como líderes del grupo A tras derrotar por la mínima diferencia a El Salvador. México derrotó a Honduras con un marcador 3-0 con anotaciones de Rogelio Funes Mori, Jonathan Dos Santos y Orbelín Pineda.

El recién naturalizado está en la disputa por el título de goleo individual de la competencia. Registra 3 goles en 4 partidos de Copa Oro.

Canadá venció a Costa Rica 2-0 en los cuartos de final del torneo. Los de la hoja de maple tuvieron un paso perfecto en fase grupos, ganaron sus tres partidos correspondientes.

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Cómo ver México vs Canadá EN VIVO

Cuándo: jueves 29 de julio

Hora: 9:00 PM (tiempo del Centro de México)

Cómo: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7

En busca del triunfo contundente

Con este escenario, los pupilos de Martino intentarán consolidar la jerarquía de la selección para aumentar el número de trofeos regionales. Los canadienses intentarán dar la sorpresa ante uno de los favoritos. ¿Quién se impondrá?

La otra llave de semifinal

En la primera llave de las semifinales se enfrentarán Catar, invitado del torneo, y Estados Unidos por el pase a la gran final.

Serán las primeras semifinales de la Copa Oro sin centroamericanos ni caribeños.

Cuándo: jueves 29 de julio

Hora: 6:30 PM

No te pierdas el partido entre México y Canadá correspondiente a las semifinales de la Copa Oro. Este juego lo podrás disfrutar con el mejor equipo de narradores y analistas para cerrar tu jueves de la mejor manera.