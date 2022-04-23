FOTOS: Tyson Fury noqueó a Dillian Whyte en seis rounds
Tyson Fury mandó a dormir al compatriota Whyte en solo seis giros, ante un pletórico Estadio de Wembley; pudo haber sido la última pelea de The Gypsy king.
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury knocks down Dillian Whyte to win the fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury knocks down Dillian Whyte to win the fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury takes a selfie with trainer SugarHill Steward after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury in action against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAY
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates winning the fight as Dillian Whyte is knocked down Action Images via Reuters/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAY
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury poses with promoter Frank Warren and President of the World Boxing Council Mauricio Sulaiman after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
PETER CZIBORRA/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 General view of fireworks ahead of the fight between Tyson Fury and Dillian Whyte Action Images via Reuters/Peter Cziborra TPX IMAGES OF THE DAY
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury in action against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates with the belts after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury knocks down Dillian Whyte to win the fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
PETER CZIBORRA/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Peter Cziborra
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates with his wife Paris Fury and the WBC World Heavyweight Title belt after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAY
Con un upper cut, el británico Tyson Fury derribó este sábado en el sexto asalto a su compatriota Dillian Whyte, para conservar el título de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, en el Wembley Stadium, que alojó a 94 mil espectadores para ver la que sería, la última contienda del ‘Rey de los gitanos’.
En el sexto episodio, cuando había mermado a Whyte, sacando provecho de su mayor alcance, Fury lanzó una de las derechas más espectaculares de su carrera con una forma de upper y dejó tendido en la lona al persistente Whyte, que aunque hizo hasta lo imposible por levantarse, terminó revelando su estado.
Así cocinó Fury la victoria ante Whyte
Fury saltó al ring, castigando y haciendo diferencia con el ‘jab’ en el primer asalto ante un rival que trataba de esquivar y atacar, con golpes al estómago, aunque no hubo daños en ninguno de los dos durante este giro.
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Desde la larga distancia, el campeón del CMB dictó el ritmo en el segundo asalto. Salió con guardia zurda y tras medio minuto cambió al perfil derecho para dictar el ritmo de las acciones, con el 1-2 y mejor sentido de la distancia.
Paulatinamente, ‘The Gypsy king’ se acomodó mejor; en el tercero volvió a pegar los mejores golpes y, cuando Whyte atacó, lo recibió con un buen ‘upper cut’. Pero, en el asalto siguiente del pleito se ensució con agarres, golpes ilegales y un intento de cabezazo, uno de estos que hirió al retador en su ojo derecho.
Dillian anheló el intercambio en corta distancia para neutralizar a Fury, para evitar que el británico usará su larga distancia. No lo logró y pronto ya estaba abajo en las tarjetas.
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Whyte parecía con cuerda aún en la pelea y a punto de cumplirse la mitad, sin embargo, el gigante envío el ‘upper’, tendió a su oponente e hizo estallar el mítico Wembley.
Tyson Fury se retira tras pelear ante Whyte
“Ha sido el ‘upper cut’ más poderoso de mi carrera; esta fue la última pelea porque le prometí a mi esposa terminar después de las tres ante Wilder, pero fue mejor acabar en casa”, indicó el campeón de los completos por el CMB.
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury knocks down Dillian Whyte to win the fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury knocks down Dillian Whyte to win the fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury takes a selfie with trainer SugarHill Steward after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury in action against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAY
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates winning the fight as Dillian Whyte is knocked down Action Images via Reuters/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAY
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury poses with promoter Frank Warren and President of the World Boxing Council Mauricio Sulaiman after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
PETER CZIBORRA/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 General view of fireworks ahead of the fight between Tyson Fury and Dillian Whyte Action Images via Reuters/Peter Cziborra TPX IMAGES OF THE DAY
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury in action against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates with the belts after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury knocks down Dillian Whyte to win the fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
PETER CZIBORRA/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Peter Cziborra
ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters | Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte - WBC World Heavyweight Title - Wembley Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Tyson Fury celebrates with his wife Paris Fury and the WBC World Heavyweight Title belt after winning his fight against Dillian Whyte Action Images via Reuters/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAY