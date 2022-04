Box Azteca transmitirá la pelea entre Óscar Valdez vs Shakur Stevenson

El mes de abril cerrará con una pelea de alto calibre, donde uno de los mejores boxeadores mexicanos se subirá al ring ante un poderoso rival. Óscar Valdez peleará ante el norteamericano Shakur Stevenson, quien es considerado como ‘el nuevo Mayweather’, pelea que Box Azteca transmitirá en vivo.

Desde hace algunas semanas Stevenson ha estado calentando su pelea contra Óscar Valdez, lanzando algunos comentarios para que el mexicano pierda la cabeza pero no ha caído en sus juegos, recalcando que él hablará en el ring y no fuera de él. Este combate promete regalarnos muchas emociones y buenas combinaciones, por lo que no puedes perder detalle alguno a través de Box Azteca.

¿Cuándo será la pelea entre Óscar Valdez vs Shakur Stevenson?

Este tiro está pactado para el próximo sábado 30 de abril, día en que el mexicano pondrá a prueba todo su poder, pues ha estado entrenando desde hace semanas con el Canelo Team y se dice listo para este enfrentamiento.

Es importante que recuerdes que Box Azteca transmitirá la pelea totalmente en vivo, misma que podrás seguir por distintas vías, ya que puedes verla en Azteca 7, La Casa del Boxeo, a través de aztecadeportes.com o bien, la app oficial de Azteca Deportes.

¿Cómo llegan Óscar Valdez y Shakur Stevenson a su pelea?

Óscar Valdez llega con un récord envidiable, pues ostenta una marca de 30-0, donde 23 de sus triunfos han sido por la vía del KO. Su última pelea tuvo lugar el 10 de septiembre del 2021, cuando derrotó Robson Conceicao por decisión unánime.

Shakur Stevenson, por su parte, también se mantiene invicto aunque con un recorrido menor dentro del boxeo, pues tiene una marca de 17-0 con 9 KO en su historial. Su última pelea se dio el 23 de octubre del 2021, cuando noqueó a Jamel Herring.