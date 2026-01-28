El gesto de Rodrigo Huescas que conmueve a su equipo e ilusiona a todo México

Rodrigo Huescas es uno de los jugadores que podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión . Sin embargo, el lateral derecho de 22 años sigue demostrando ser un crack tanto dentro como fuera del campo de juego. De hecho, en las últimas horas tuvo un gesto que conmueve a su equipo y que ilusiona a todo México por demostrar su profesionalismo.

Mientras se habla de que Rodrigo Huescas quiere regresar a Cruz Azul, tuvo un muy buen gesto en su equipo: realizó el viaje a Barcelona con Copenhague pese a que no podrá jugar en la UEFA Champions League debido a que no está autorizado hasta febrero y, sobre todo, porque se está recuperando de la grave lesión que sufrió en octubre del 2025.

Rodrigo Huescas mostró su deseo de regresar a Cruz Azul|Crédito: Getty Images

Huescas lleva un año y medio jugando para el Copenhague de Dinamarca, aunque desde octubre del año pasado que no juega por su lesión. Sin embargo, mantiene una buena relación con el resto del plantel y acompañó a sus compañeros de cara al partido contra el Barcelona por la jornada 8 de la fase liga de la UEFA Champions League.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué lesión tiene Rodrigo Huescas?

El pasado 1 de octubre de 2025, en el partido ante el Qarabağ, Huescas fue reemplazado a los 15 minutos del encuentro debido a que se había lesionado los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. Este tipo de problemas físicos requieren entre 6 y 9 meses sin jugar al futbol.

De este modo, su recuperación será a contrarreloj para llegar al Mundial 2026 que comienza el próximo 11 de junio con el duelo de México ante Sudáfrica. De todos modos, Huescas no pierde la esperanza de jugar para la Selección Nacional.

Los números de Rodrigo Huescas en el Copenhague de Dinamarca

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de jugadores, los números de Rodrigo Huescas en el Copenhague de Dinamarca son los siguientes: