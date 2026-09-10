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ÚLTIMA HORA: América ficha a defensor procedente del futbol europeo para el Apertura 2026

En las últimas horas del mercado de fichajes del futbol mexicano, el Club América sorprendió con la llegada de refuerzos de gran cartel para encarar el Apertura 2026

Club América
|Crédito: @AmericaFemenil / X

Escrito por: Sebastian Cortés

En las horas finales del mercado de fichajes para el Apertura 2026, el Club América sorprendió con la contratación del defensor uruguayo Santiago Bueno, quien fuera compañero de equipo de Raúl Jiménez en el futbol inglés.

El zaguero charrúa, de nombre completo Santiago Ignacio Bueno Sciutto y de 27 años de edad, nació en Montevideo, Uruguay, y cuenta además con la nacionalidad italiana.

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Se desempeña como defensa central de perfil derecho y posee una trayectoria internacional que incluye pasos por Peñarol en su país natal, el FC Barcelona B, CF Peralada y Girona FC en el futbol español, así como el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra.

De acuerdo con diversos reportes, la operación entre el conjunto azulcrema y el cuadro británico se cerró mediante un préstamo por un periodo de un año con opción de compra.

El futbolista viajará a México en los próximos días con el objetivo de presentar los exámenes médicos correspondientes y formalizar su vinculación con la escuadra de Coapa.

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