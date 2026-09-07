Guillermo Almada lanzó un dardo por las derrotas de Club América: “No me gusta el equipo”

El Club América volvió a fallar en el plano internacional y Guillermo Almada se vio muy molesto. Tras caer en semifinales de la Leagues Cup ante Rayados de Monterrey, el cuadro azulcrema se jugaba el tercer puesto contra Club León en Estados Unidos. El entrenador uruguayo plantó un equipo alternativo, pero una vez más quedó a deber en dicho torneo.

La Fiera se quedó con un triunfo por la mínima y dejó al América como el cuarto mejor equipo de la Leagues Cup. A pesar de que el recorrido en la Liga BBVA MX es muy bueno hasta el momento, las Águilas aún no logran dar la talla en los torneos internacionales. En este contexto, Almada mostró su disconformidad con el equipo en conferencia de prensa.

Guillermo Almada desaprobó a su equipo en el duelo ante León

“No me gustó el equipo hoy. Creo que hicimos el peor partido desde que estamos nosotros en el club, sin intensidad”, fue lo que expresó sin piedad el técnico charrua en conferencia de prensa luego de no conseguir la victoria ante el equipo de Guanajuato.

Guillermo Almada no quedó conforme con el equipo en el duelo ante León|Crédito: @ClubAmerica / X

Según la visión del estratega sudamericano, su equipo no mostró ni la intensidad ni el funcionamiento colectivo que había presentado en su duelo ante Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup.

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No obstante, no culpó solamente a los jugadores. Almada también hizo foco en las condiciones externas del partido como por ejemplo, el clima y el ritmo del juego, que también podrían haber influído en el desempeño del América.

De todos modos, el técnico azulcrema remarcó que estos factores no sirven como excusa y reconoció que la eliminación ante Rayados no se había dado bajo estos parámetros. Según su perspectiva, el América tuvo argumentos suficientes para ganar el partido en aquella ocasión.

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¿Qué sigue para el América tras haber sido eliminado de la Leagues Cup?

Tras finalizar su participación internacional, el América volverá a concentrarse en el Apertura 2026. Su próximo compromiso será el sábado 12 de septiembre, cuando visite a Cruz Azul por la Jornada 8. El Clásico Joven comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Los azulcremas lideran la clasificación con 16 puntos, pese a tener un partido pendiente.

El encuentro será una prueba importante para los dirigidos por Guillermo Almada. América deberá recuperar la intensidad que le faltó ante León para defender la cima y evitar que sus dos derrotas en el plano internacional afecten el buen recorrido que mantiene dentro de la Liga BBVA MX.

Posteriormente, las Águilas recibirán a Chivas el sábado 19 de septiembre por la Jornada 9. De esta manera, el cuadro de Coapa afrontará dos clásicos consecutivos que podrían marcar el rumbo de su equipo tras el golpe sufrido en la Leagues Cup.