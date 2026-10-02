ÚLTIMA HORA: El Club Puebla lanza comunicado oficial ante rumores

El Club Puebla de la Liga MX, ha emitido un comunicado en el que subraya que el equipo en la parte deportiva, administrativa y financiera opera con toda normalidad y explica que no han sido notificados de algún tema judicial pero que se mantienen en atención a asuntos ligados con Ricardo Henaine.

El equipo poblano saca este amplio comunicado luego de que trascendiera en algunos medios, un supuesto giro legal sobre el equipo, por un proceso que Henaine reclama.

Puebla ante ello responde que “seguiremos defendiéndonos ante éste y cualquier otro intento de hacerse, a la mala, de lo que no es suyo”.

Este es el comunicado OFICIAL del Puebla

Ante las versiones dadas a conocer por el señor Ricardo Henaine Mezher y difundidas en distintos medios de comunicación, el Club Puebla informa:



Pese a que no hemos sido notificados de supuestos ordenamientos judiciales, estamos atendiendo el asunto y continuaremos ejerciendo todos los medios de defensa a nuestro alcance.

Desde hace años, el señor Henaine ha recurrido a distintas tácticas en su intento por obtener un beneficio personal de derechos que no le corresponden, tácticas que han llegado incluso a niveles de extorsión.

Los resultados hablan por sí mismos, hemos obtenido ante el IMPI 19 resoluciones favorables que han declarado la caducidad y nulidad de registros de marca que detentaba de manera irregular el señor Henaine. Seguiremos defendiéndonos ante éste y cualquier otro intento de hacerse, a la mala, de lo que no es suyo.

El Club Puebla opera con absoluta normalidad y sin afectación alguna. Sus actividades deportivas, administrativas y financieras continúan de manera ordinaria.

Seguiremos trabajando con seriedad, enfocado en su presente y en seguir construyendo su futuro dentro y fuera de la cancha.