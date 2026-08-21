ÚLTIMA HORA: DT mexicano es nombrado seleccionador nacional y podría enfrentar a México

El experimentado entrenador mexicano Jacques Passy ha sido ratificado oficialmente como el Director Técnico de la Selección Nacional Mayor Masculina de Antigua y Barbuda. Tras haberse unido a los Benna Boys de manera interina en 2025, la Asociación de Futbol de la isla decidió apostar por la continuidad de su proyecto.

Este nombramiento tiene un objetivo directo y sumamente ambicioso: brindar estabilidad al equipo e iniciar un plan de trabajo estructurado para lograr la histórica clasificación a la Copa Oro de la Concacaf 2027.

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Bajo el mando del estratega mexicano, el equipo caribeño ya se prepara para su próximo gran reto, la campaña de la Liga de Naciones de la Concacaf, que arranca en septiembre de 2026.

Passy ha asumido el cargo con un gran sentido de responsabilidad, prometiendo implementar una filosofía agresiva y exigiendo un compromiso total de sus jugadores para devolver a Antigua y Barbuda al lugar que merece en la región. Para esta misión, contará con el respaldo de Derrick Edwards y Donavan Peart como asistentes, quienes liderarán los preparativos locales.

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¿Pueden enfrentarse a México en la Copa Oro?

Si el proyecto de Passy rinde frutos y Antigua y Barbuda logra conseguir uno de los boletos para la Copa Oro 2027, el equipo podría llegar a enfrentarse a la Selección Mexicana. Aunque primero deben superar el duro camino clasificatorio de la Liga de Naciones, el formato del torneo hace que este cruce sea matemáticamente posible.

Una vez instalados en el certamen, el sorteo oficial de la fase de grupos o los cruces en las rondas de eliminación directa podrían emparejar a los Benna Boys con el "Tri".

De concretarse, este escenario nos regalaría un duelo muy especial: el de un experimentado técnico mexicano buscando hacer historia con una selección caribeña, enfrentándose nada menos que al equipo de su propio país en el escenario más grande de la zona.

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