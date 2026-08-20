Construyen nuevo estadio en Guadalajara, tendrá capacidad de 40 mil asientos y superará a más de la mitad de los inmuebles de la Liga BBVA MX

El histórico estadio mundialista 3 de Marzo vivirá una época de transición para convertirse en el Coliseo GNP Seguros. El escenario ha entrado en una profunda reconstrucción y será utilizado principalmente para conciertos, aumentando su aforo a cerca de 40,000 asistentes incluyendo la pista.

La icónica sede en Zapopan, ubicada dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), dejará atrás su nombre tradicional, esta transformación es fruto de una concesión y alianza de 10 años entre la institución educativa y una empresa de entretenimiento famosa en México.

El objetivo es claro, convertir el inmueble en un foro de espectáculos de primer nivel que compita directamente con los recintos de la Ciudad de México y Monterrey.

Te puede interesar: OFICIAL: Atlas sufre SUSPENSIÓN a horas de enfrentar vs Cruz Azul en la jornada 5 del Apertura 2026

La remodelación, que representa una de las obras más grandes en la historia del inmueble, ya se encuentra en su fase final. Se estima que los trabajos superan el 60% de avance, por lo que su gran apertura está programada para este mismo mes de agosto o septiembre de 2026.

Te puede interesar: La HORA EXACTA para ver el Tigres vs Atlante, juego de la jornada 5 de la Liga BBVA MX

Prioridad a la comodidad y visibilidad

En su nuevo proyecto, el estadio en Guadalajara priorizó la comodidad y visibilidad de los asistentes. Para lograrlo, se demolieron las gradas bajas creando un diseño continuo y se adaptó el escenario en la cabecera norte (la cual fue demolida por completo para su instalación permanente), garantizando que el fan que esté más lejos quede a unos 100 metros de distancia como máximo.

Se eliminaron desniveles y escalones en las explanadas para un tránsito más seguro y cómodo. Los baños portátiles serán sustituidos por grandes módulos fijos, y el recinto contará con nuevas zonas gastronómicas, un anillo LED perimetral, así como una nueva cubierta y fachada.

Te puede interesar: ¡HISTÓRICO! Todos los equipos que Víctor Manuel Vucetich ha dirigido en la Liga MX

Un aforo que supera a la mayoría en la Liga BBVA MX

Contemplando los 40,000 lugares con la cancha, se trata de una capacidad gigantesca que pone al inmueble al nivel de recintos internacionales. Para poner en perspectiva el tamaño de este proyecto, su capacidad supera a más de la mitad de los equipos de la Primera División de México.

Estos son los estadios de la Liga BBVA MX que se quedan por debajo del nuevo coloso tapatío:



Estadio La Corregidora (Querétaro): 34,130 espectadores

34,130 espectadores Estadio Caliente (Tijuana): 33,333 espectadores

33,333 espectadores Estadio Nou Camp (León): 31,297 espectadores

31,297 espectadores Estadio Nemesio Díez (Toluca): 30,000 espectadores

30,000 espectadores Estadio Hidalgo (Pachuca): 30,000 espectadores

30,000 espectadores Estadio TSM Corona (Santos Laguna): 29,273 espectadores

29,273 espectadores Estadio Alfonso Lastras (Atlético de San Luis): 27,029 espectadores

27,029 espectadores Estadio Victoria (Necaxa): 25,500 espectadores

25,500 espectadores Estadio Olímpico Benito Juárez (FC Juárez): 19,703 espectadores

Te puede interesar: CONFIRMADO: Modric ficha con el Real Madrid, tras su paso con el Milan