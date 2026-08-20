CONFIRMADO: Modric ficha con el Real Madrid, tras su paso con el Milan
Tras un arrollador paso goleador con el AC Milan, donde fue pieza clave para eliminar al Inter en semifinales y coronarse frente a la Juventus, el Real Madrid ha asegurado el fichaje de Modric para la próxima temporada
El apellido Modric seguirá sonando con fuerza en Valdebebas. Ema, hija de Luka Modric, histórico capitán y leyenda del primer equipo, se ha convertido en el nuevo refuerzo del Real Madrid Femenino. La joven atacante se integrará a la categoría Cadete Sub-16 y, de hecho, ya completó sus primeras sesiones de entrenamiento con el club blanco.
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Su llegada genera mucha ilusión en la afición madridista, pero va más allá del peso de su apellido. Ema ha construido su propio camino y llega con un cartel de ganadora. Aterriza procedente del AC Milan, donde la temporada pasada brilló con el equipo sub-13, levantó la Copa Femenina Garino luego de eliminar al Inter en las semifinales y vencer a la Juventus en la gran final.
Antes de su exitoso paso por Italia, forjó una excelente base técnica y táctica en el Madrid CFF. Este club, independiente del Real Madrid, es reconocido por tener una de las canteras femeninas más competitivas y prolíficas de toda España.
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Además, sus números en la cancha respaldan su talento. Con un marcado perfil ofensivo y un registro previo de 23 goles en 58 partidos, Ema destaca por su gran olfato goleador y su facilidad para definir frente a la portería.
Estas son exactamente las cualidades que el equipo buscaba para potenciar el ataque en sus categorías de formación. En definitiva, Ema Modric llega a Valdebebas no solo para continuar la historia familiar, sino para demostrar que tiene los goles y la calidad para brillar con luz propia.
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