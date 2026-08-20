CONFIRMADO: Modric ficha con el Real Madrid, tras su paso con el Milan

El apellido Modric seguirá sonando con fuerza en Valdebebas. Ema, hija de Luka Modric, histórico capitán y leyenda del primer equipo, se ha convertido en el nuevo refuerzo del Real Madrid Femenino. La joven atacante se integrará a la categoría Cadete Sub-16 y, de hecho, ya completó sus primeras sesiones de entrenamiento con el club blanco.

Te puede interesar: José Mourinho y su regreso al Real Madrid: “En 2010 pensaba en mí, ahora es diferente, yo quiero aportar presente y futuro, quiero, obviamente, ganar”

Su llegada genera mucha ilusión en la afición madridista, pero va más allá del peso de su apellido. Ema ha construido su propio camino y llega con un cartel de ganadora. Aterriza procedente del AC Milan, donde la temporada pasada brilló con el equipo sub-13, levantó la Copa Femenina Garino luego de eliminar al Inter en las semifinales y vencer a la Juventus en la gran final.

Antes de su exitoso paso por Italia, forjó una excelente base técnica y táctica en el Madrid CFF. Este club, independiente del Real Madrid, es reconocido por tener una de las canteras femeninas más competitivas y prolíficas de toda España.

Te puede interesar: OFICIAL: Chivas de Guadalajara jugará su próximo partido como local en el Apertura 2026 a las 9:00 am

Además, sus números en la cancha respaldan su talento. Con un marcado perfil ofensivo y un registro previo de 23 goles en 58 partidos, Ema destaca por su gran olfato goleador y su facilidad para definir frente a la portería.

Estas son exactamente las cualidades que el equipo buscaba para potenciar el ataque en sus categorías de formación. En definitiva, Ema Modric llega a Valdebebas no solo para continuar la historia familiar, sino para demostrar que tiene los goles y la calidad para brillar con luz propia.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul jugará como local en estadio de filial de Pumas