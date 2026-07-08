OFICIAL: Chivas de Guadalajara jugará en un estadio de 8 mil personas mientras se juega el Mundial 2026

En un giro inesperado para la agenda de preparación del equipo, se ha confirmado una noticia oficial que marca una diferencia notable en lo que se esperaba para este compromiso. El Club Deportivo Guadalajara, uno de los clubes más grandes y seguidos del futbol mexicano, se prepara para disputar un duelo particular en una sede que rompe totalmente con la costumbre de los grandes estadios a los que suele acudir el "Rebaño Sagrado".

De manera oficial, se ha dado a conocer que las Chivas de Guadalajara jugarán en el estadio de Tepatitlán durante este mes de julio de 2026. Aunque el recinto cuenta con una capacidad aproximada para 8 mil personas, el encuentro se llevará a cabo a puerta cerrada, lo que significa que la afición no podrá asistir al inmueble para presenciar el partido en vivo.

El rival en turno para esta cita será nada menos que los Leones Negros de la UdeG, un equipo con gran tradición en el futbol de Jalisco. El encuentro ha sido programado para realizarse este próximo viernes y, a diferencia de lo que muchos seguidores locales esperaban, la decisión de jugar sin espectadores busca permitir que ambos cuerpos técnicos trabajen con total privacidad en sus ajustes tácticos.

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El objetivo del partido

Aunque la ausencia de público en el estadio de Tepatitlán le resta el ambiente festivo que suele acompañar al Guadalajara, este partido sigue siendo una pieza fundamental para el trabajo de pretemporada. Para el cuerpo técnico, este enfrentamiento a puerta cerrada es una oportunidad ideal para probar variantes tácticas y dar minutos a los jugadores que buscan ganarse un lugar en el cuadro titular tras la llega de los jugadores que disputaron la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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