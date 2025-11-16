Última hora: El Real Madrid cambia el nombre de su estadio

El Real Madrid ha confirmado un movimiento histórico en su estrategia de marca, el Estadio Santiago Bernabéu pasará a llamarse oficialmente “Bernabéu”. El anuncio llega en la antesala del primer partido de la NFL en España, escenario elegido para proyectar internacionalmente la nueva identidad del recinto.

La decisión, según especialistas en marketing consultados por el club, responde a una reconfiguración global de la marca Real Madrid. Tras meses de estudios, pruebas durante conciertos y análisis de impacto comercial, la directiva concluyó que era el momento idóneo para consolidar el nombre “Bernabéu” como referencia universal, más directa y adaptable a nuevos mercados.

El movimiento se alinea con la evolución del estadio como complejo multifuncional que durante los últimos años, la visita turística adoptó el nombre Tour del Bernabéu, una iniciativa que en la temporada pasada generó 52.6 millones de euros en ingresos, la cifra más alta registrada por un recinto en la capital española.

Una nueva era en España

El lanzamiento oficial de la nueva denominación no se realizará durante un partido del Real Madrid, sino este domingo 16 de noviembre, durante el duelo de la NFL entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins. El club busca aprovechar la visibilidad global del evento para presentar el estadio renovado ante una audiencia internacional diversa.

El recinto, completamente transformado, está diseñado para operar como un centro de espectáculos, festivales y grandes eventos, además de los partidos del club. El primero de ellos será el Festival de Navidad, programado del 24 al 31 de diciembre.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra el hipogeo, un sistema subterráneo de más de 30 metros de profundidad donde el césped se almacena dividido en seis bandejas. Este mecanismo permite mantener el terreno de juego en condiciones óptimas mientras el estadio se utiliza para conciertos o eventos masivos y el techo retráctil, capaz de cerrarse en 15 a 20 minutos, complementa la versatilidad del recinto.

Inaugurado en 1947 como Nuevo Estadio Chamartín, el estadio adoptó el nombre de Santiago Bernabéu en 1955. Desde entonces, ha sido sede de finales de Eurocopa, Mundial (posible sede de la final del Mundial de 2030) y Champions. Hoy, con una inversión cercana a los 1,350 millones de euros, inicia una nueva etapa bajo una identidad más breve, pero diseñada para una proyección global: Bernabéu.