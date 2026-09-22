ÚLTIMA HORA: El Real Madrid pide de inmediato la SALIDA del presidente de LaLiga, “Continúa dañando la imagen”

Primer acto, el Real Madrid cae 1-2 con el Atlético de Madrid, segundo acto, José Mourinho en conferencia de prensa arremete contra el arbitraje, tercer acto, el club merengue pide la salida de Javier Tebas de la Presidencia de La Liga. Todo esto en menos de una semana y parece que el problema apenas comienza.

Poco después de la derrota ante el Atleti, José Mourinho mostró en unas hojas de papel dos de las acciones que él considereba habían sido mal juzgadas por el silbante (entrada de Kang in Lee sobre Valverde y pisotón de Romero sobre Bellingham), aunado a ello, Real Madrid TV creó una pieza en la que señalaban los 'errores' del árbitro Miguel Ángel Ortíz.

Tebas apuntó primero contra el cuadro merengue

Horas más tarde, Javier Tebas; Presidente de La Liga dio su postura sobre las acciones de los personajes merengues pecando de neutralidad: "Cuando no es Negreira, es el árbitro. ¡Basta ya de esta ceguera! La excusa habitual ya no se la cree nadie con un mínimo de sentido común. Están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia, apuntar a la existencia de una conspiración es más cómodo que explicar lo que ocurre sobre el terreno de juego"., mencionó el directivo.

Real Madrid lo quiere fuera

Tras las palabras de Tebas, el club más ganador de la UEFA Champions League sacó un comunicado contundente: ''Continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo. A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad.

Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección. Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión.'', menciona parte del escrito.

Finalmente, en suelo español se habla de una posible ida a la 'congeladora' de por lo menos dos semanas para el colegiado Ortíz tras su actuación en el cotejo.