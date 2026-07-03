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14 memes del cambio de horario del México vs Inglaterra que te harán morir de risa

Hay probabilidades de que cambie el horario entre México e Inglaterra en Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

14 memes del cambio de horario del México vs Inglaterra que te harán morir de risa

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

México enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido sigue programado para disputarse en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas del centro del país. Sin embargo, la posibilidad de un cambio de horario por amenaza de tormenta eléctrica mantiene atentos a aficionados y delegaciones.

Mientras el estadio está confirmado para México vs. Inglaterra, la FIFA no confirmó ninguna modificación de horario oficial. A pesar de eso, distintos reportes señalan que el encuentro podría adelantarse para evitar problemas climáticos. La expectativa aumentó durante las últimas horas por la importancia del compromiso y por la incertidumbre alrededor de la decisión final.

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|X: Mi Selección MX

Los memes aparecen por el posible cambio de horario

En redes sociales comenzaron a circular memes y bromas tras los reportes sobre el posible adelanto del partido. Algunos usuarios se burlaron de los aficionados que compraron vuelos y organizaron viajes sobre la hora para asistir al encuentro.

TE PUEDE INTERESAR:

También aparecieron publicaciones relacionadas con las condiciones de la Ciudad de México. Muchos aficionados mexicanos comentaron en tono de broma que Inglaterra podría sufrir por la altura del suelo mexicano durante el partido y un clima al que no está acostumbrado.

TV Azteca sigue en vivo las novedades de México vs Inglaterra

Los periodistas de TV Azteca Deportes, David Medrano y Carlos Guerrero, realizan una cobertura en vivo desde el Estadio Ciudad de México para informar cualquier novedad sobre el posible ajuste de horario.

La información más reciente apunta a que el partido podría jugarse a las 12:00 horas del centro de México. De momento, todo permanece sujeto a una confirmación oficial por parte de la FIFA. Puedes seguir las novedades en este link.

Se esperan nuevas actualizaciones sobre el partido

La expectativa sigue creciendo alrededor del encuentro entre México e Inglaterra. Se espera que durante las próximas horas exista más información sobre el horario definitivo para el juego de Octavos de Final.

México vs Inglaterra memes

Mientras tanto, aficionados de ambas selecciones continúan pendientes de cualquier anuncio oficial sobre el partido más importante para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, quizás, en su historia.

Memes de México vs. Inglaterra Mundial 2026

Inglaterra vs. México memes Mundial 2026

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