14 memes del cambio de horario del México vs Inglaterra que te harán morir de risa

México enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido sigue programado para disputarse en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas del centro del país. Sin embargo, la posibilidad de un cambio de horario por amenaza de tormenta eléctrica mantiene atentos a aficionados y delegaciones.

Mientras el estadio está confirmado para México vs. Inglaterra, la FIFA no confirmó ninguna modificación de horario oficial. A pesar de eso, distintos reportes señalan que el encuentro podría adelantarse para evitar problemas climáticos. La expectativa aumentó durante las últimas horas por la importancia del compromiso y por la incertidumbre alrededor de la decisión final.

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Los memes aparecen por el posible cambio de horario

En redes sociales comenzaron a circular memes y bromas tras los reportes sobre el posible adelanto del partido. Algunos usuarios se burlaron de los aficionados que compraron vuelos y organizaron viajes sobre la hora para asistir al encuentro.

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Con esto del cambio de horario, solo hay una cosa por hacer...

Memes. pic.twitter.com/cAvXjd0N6w — Alex Baqueiro (@AlexBaks82) July 3, 2026

También aparecieron publicaciones relacionadas con las condiciones de la Ciudad de México. Muchos aficionados mexicanos comentaron en tono de broma que Inglaterra podría sufrir por la altura del suelo mexicano durante el partido y un clima al que no está acostumbrado.

Pausa de hidratación de México vs Inglaterra 😂 pic.twitter.com/hsXJAkJaqU — •ᒪᑌᑎᗩ• (@Lunita_Os) July 1, 2026

TV Azteca sigue en vivo las novedades de México vs Inglaterra

Los periodistas de TV Azteca Deportes, David Medrano y Carlos Guerrero, realizan una cobertura en vivo desde el Estadio Ciudad de México para informar cualquier novedad sobre el posible ajuste de horario.

“Habrá cambio de horario y México jugará a las 12 para evitar caos en la celebración y por motivos de seguridad”



El putisimo Ángel, Reforma, y Revolución a las 3PM si México gana pic.twitter.com/xE9673sVLN — Brandon C. (@brandonn__21) July 3, 2026

La información más reciente apunta a que el partido podría jugarse a las 12:00 horas del centro de México. De momento, todo permanece sujeto a una confirmación oficial por parte de la FIFA. Puedes seguir las novedades en este link.

cada vez más cerca a que se cumpla que méxico gane este mundial



cambio de horario de méxico vs inglaterra a las 12pm



pic.twitter.com/M6m0XgD7if — salvatore brothers (@nextokidr4uhl) July 3, 2026

Se esperan nuevas actualizaciones sobre el partido

La expectativa sigue creciendo alrededor del encuentro entre México e Inglaterra. Se espera que durante las próximas horas exista más información sobre el horario definitivo para el juego de Octavos de Final.

Mientras tanto, aficionados de ambas selecciones continúan pendientes de cualquier anuncio oficial sobre el partido más importante para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, quizás, en su historia.

El vato que tenía su vuelo para llegar a las 12:00 pm a Ciudad de México para el juego de octavos de final de México vs Inglaterra pic.twitter.com/yViHiuOOaX — Ramón (@FC_Ram0n) July 3, 2026

Infantino recibiendo la llamada para indicarle el cambio de horario del Mexico vs Inglaterra: pic.twitter.com/yNk9kpVsVx — LE PETIT PRINCE (Ye's version) (@ElPrincipeDicee) July 3, 2026

Harry Kane (y la selección de Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) leyendo el comunicado de FIFA sobre le cambio de horario del partido para el domingo a medio día 😬 pic.twitter.com/hvFMKIgtDr — Jesus Fuentes (Chuyo)🤓 (@Chuyo12gdl) July 3, 2026

México vs Inglaterra.



Domingo 12 del día: pic.twitter.com/TIo6xbuIH3 — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 3, 2026

Los ingleses jugando a mediodía en la CDMX con contingencia ambiental, sol cancerígeno y dos mil metros sobre el nivel del mar pic.twitter.com/BlcTc7wQys https://t.co/jbow2bJMXD — Alejandro (@JandroRFC) July 3, 2026

Los jugadores de Inglaterra después de los primeros 20 minutos. pic.twitter.com/5IzT9R9G80 https://t.co/MsreaFUe7D — Andre (@_AndreCA7) July 3, 2026