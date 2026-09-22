ÚLTIMA HORA: ESTRELLA se baja de selección nacional argumentando gestión de cargas

Cuestión de tiempo para que Cole Palmer no vuelva a ser llamado a la Selección Nacional de Inglaterra por lo menos hasta que Thomas Tuchel este en el banquillo. El futbolista del Chelsea había citado por el estratega alemán para los compromisos de la UEFA Nations League, sin embargo, él mismo se ha bajado de la convocatoria argumentando que está sobrecargado y ello, ha desatado el enojo del director técnico.

De acuerdo a información de The Athletic, el canterano de Manchester City y hoy figura blue ha decidido no presentarse en el campamento inglés priorizando su estado físico a largo plazo. Esto se le suma a su 'enojo' de no haber sido convocado por Tuchel a la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 y parece que no volverá a ser llamado mientras el alemán este en el banquillo.

''Una cosa es ser convocado, como en el caso de Cole, y conseguir tu billete de vuelta al equipo, pero otra muy distinta es rendir con Inglaterra. Cole necesita dar un paso al frente cuando venga y necesita mostrar este tipo de cifras para ganarse su sitio, mantener su puesto y justificar la convocatoria.'', mencionó hace unos días el director técnico del cuadro británico.

No es el único

Al caso de Palmer se le ha sumado el de Reece James, Marcus Rashford y Kobbie Mainoo, quienes arrastran molestias físicas y serían reemplazados en el llamado inglés. Cabe destacar que, Cole sufrió una lesión fuerte y poco a poco recupera sensaciones en el campo de juego, sin embargo, Tuchel reiteró que tiene que mostrar su valía.

''Creo que tiene algo que demostrar, y lo mismo ocurre con Trent [Alexander-Arnold]. Nunca dejó de ser seleccionable para nosotros, y esta es su oportunidad de demostrarlo, venir a la concentración y ser la mejor versión de sí mismo.'', finalizó el alemán.

Próximos partidos de Inglaterra



Sábado 26 de septiembre — Inglaterra vs España (Wembley, 19:45 hora UK / 12:45 CDMX)

Martes 29 de septiembre — República Checa vs Inglaterra (Praga, 19:45 UK / 12:45 CDMX)

Sábado 3 de octubre — Croacia vs Inglaterra (Rijeka, 17:00 UK / 10:00 CDMX)

Martes 6 de octubre —Inglaterra vs República Checa (Wembley, 19:45 UK / 12:45 CDMX)

Será cuestión de tiempo para saber si Palmer finalmente reporta en el campamento de Inglaterra o termina siendo un escándalo entre el directivo y la figura del Chelsea.