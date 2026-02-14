ÚLTIMA HORA: La figura de la Selección Mexicana que podría ser operado y se perdería la Copa Mundial de la FIFA 2026

El mediocampista mexicano Edson Álvarez quedó fuera de la convocatoria del Fenerbahce para enfrentar al Trabzonspor debido a una lesión en el tobillo que ha encendido las alarmas tanto en el club turco como en la Selección Mexicana dirigida por el Vasco Aguirre.

La ausencia fue confirmada por el técnico Domenico Tedesco, quien explicó que la decisión respondió a razones médicas. “Edson Álvarez no estuvo con el equipo en el último entrenamiento. No se le arriesgó debido a la sospecha de una recaída de su lesión y no está en la convocatoria del Trabzon”, declaró el entrenador en conferencia previa al compromiso.

Las declaraciones del periodista turco Ersin Düzen, han encendido los focos rojos ya que señaló que no se descarta una cirugía debido a la persistencia del dolor. “Esta información necesita confirmación, pero existe la posibilidad de que Edson Álvarez necesite cirugía. Tiene mucho dolor y es una lesión preexistente. Dado que el dolor persiste a pesar de los tratamientos previos, se ha considerado esta posibilidad”, apunto.

¿Por qué está en peligro Edson Álvarez de no jugar el Mundial 2026?

Si esto se hace la recuperación de una intervención quirúrgica para Edson Álvarez pondría en peligro su asistencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya que quedan pocos días para su inicio.

El antecedente inmediato se remonta a diciembre, cuando Edson sufrió una lesión en el mismo tobillo que lo obligó a un proceso de recuperación prolongado. Aunque parecía haber superado las molestias, la reaparición del dolor y la inflamación llevó al cuerpo técnico a frenar su regreso para evitar un agravamiento. De lo que lleva el año el mediocampista mexicano solo ha jugado 126 minutos de 11 partidos que ha disputado el conjunto de Fenerbahce.

¿Cuándo fue el último partido de Edson Álvarez con la Selección Mexicana?

Su último partido de Edson Álvarez con la Selección Mexicana fue el 19 de noviembre del año pasado ante Paraguay en partido de preparación jugando los 90 minutos. El examericanista es pieza clave en la formación de Javier Aguirre.

En definitiva, la lesión de tobillo de Edson Álvarez abre un escenario de incertidumbre: su regreso dependerá de la evolución médica y de la decisión final sobre un posible tratamiento quirúrgico.

