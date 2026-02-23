ÚLTIMA HORA: Gianluca Prestianni, sancionado contra Real Madrid tras ser acusado de racismo

Siendo un tema de mucha complejidad, hay 4 claves para entender el conflicto entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. En resumen, el brasileño acusó al argentino de decirle un insulto racista (“mono”). Ahora, tras la polémica que se dio por esto, finalmente la UEFA se comunicó con el Benfica para notificarle que Prestianni no podrá jugar ante el Real Madrid.

A pesar de que Prestianni aseguró que lanzó un insulto que no era racista, el propio Benfica confirmó que recibió una notificación que aseguraba que el mediapunta argentino no podrá jugar la revancha de los playoffs ante el “Merengue” por las acusaciones de Vini, quien aseguró que le dijo “mono”. Se trata de una sanción provisional pero le impedirá jugar.

El argentino supuestamente hizo insultos de racismo contra el brasileño|@365scoresMX

La sanción de la UEFA contra Gianluca Prestianni por el caso de racismo contra Vinícius Jr.

Según el propio Benfica de Portugal, la UEFA le notificó la suspensión provisional de un partido a Gianluca Prestianni. Esto es como parte de la investigación en curso sobre el incidente que ocurrió en el partido de ida de los 16avos de final contra el Real Madrid en Lisboa. Aunque todavía no se pudo comprobar su culpabilidad, no dejarán que juegue este miércoles.

Los distintos reportes indican que el proceso aún se encuentra bajo investigación. De hecho, el Benfica apeló la sanción, pero es muy poco probable que el jugador argentino pueda jugar la revancha. A falta de 48 horas para el encuentro (este miércoles 25 de febrero a las 14:00 horas de la CDMX), todo indica que Prestianni deberá ver el partido en su TV.

Supuestamente, el argentino realizó insultos racistas contra el brasileño.|@Maule_uy

La curiosa defensa de Gianluca Prestianni ante la acusación de racismo

Al declarar al respecto, Gianluca Prestianni aseguró que le dijo “maricón” y no “mono” a Vinícius Jr. En el futbol de Argentina es común decir ese insulto cuando los jugadores realizan muchas quejas al árbitro del partido. De todos modos, incluso podría recibir una sanción por pasar de “racista” a “homofóbico”.

Cabe destacar que Kylian Mbappé respaldó a Vini y aseguró que pudo oír a Prestianni decirle 5 veces “mono” al brasileño. Las cámaras también captaron al francés llamándole “put*” al argentino de 20 años.