INCREÍBLE: Luchadora mexicana se retira por salud mental y revela su identidad

Estrellita de Plata puso fin a su carrera y se retira de los cuadriláteros por la salud mental, pues así lo dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales. La luchadora mexicana no solo anunció su adiós, sino que también reveló su identidad.

La originaria de Río Verde, San Luis Potosí, le dijo adiós a los encordados el 2 de febrero de este año, debido a que no se encuentra en las mejores condiciones tanto física como mentalmente. No obstante, la luchadora de 24 años no le puso punto final a su carrera, pues dejó entrever que podría regresar en un futuro.

Estrellita de Plata anunció su retiro en sus redes sociales, aunque dejó abierta una puerta de un próximo regreso.|Estrellita de Plata

“El motivo de mi retiro es por mi salud o paz mental y por salud física, ya que no me encuentro en las mejores condiciones para volver. Este deporte me enseñó y me llevó a conocer excelentes personas, que tal vez no volveré a ver”, escribió la ahora exluchadora.

Ella es la luchadora mexicana que se despide del deporte espectáculo

Estrellita de Plata reveló que su nombre de pila es Eira Nayeli Rodríguez Durán y tiene 24 años, aunque no dio a conocer el tiempo que lleva en los encordados. La exluchadora dejó entrever un posible regreso a futuro y lo hará como nadie lo imaginaba.

“Les prometo que si vuelvo a luchar ya no llevaré mi máscara y les prometo que si hay segunda oportunidad daré el 100%. Los amo con todo mi corazón y disculpen por mi ausencia. Amo a quien me odia, recuerden eso, mi humildad siempre estuvo aquí”, finalizó el comunicado de Estrellita de Plata.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un deportista se retira por salud mental, pues apenas en el mes de diciembre de 2024 un canterano del Barcelona colgó los botines por algo similar con tan solo 27 años.