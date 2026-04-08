ÚLTIMA HORA: Isaac del Toro abandona la etapa 3 de La Vuelta al País Vasco 2026 por caída; VIDEO

El ciclismo mexicano Isaac del Toro, la gran promesa del UAE Team Emirates, se ha visto obligado a abandonar la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026 tras sufrir un aparatoso accidente con salida y meta en Basauri.

El incidente ocurrió a falta de 88 kilómetros para la meta. En un tramo de carretera estrecha, típico de la orografía vasca, el originario de Baja California se vio involucrado en una caída multitudinaria que lo dejó visiblemente afectado en el asfalto. Aunque el Torito intentó reincorporarse a la bicicleta con el coraje que lo caracteriza, el cuerpo médico del equipo emiratí determinó que las lesiones en su pierna derecha y los múltiples raspones hacían imposible su continuidad en la competencia.

🤕 La muy preocupante imagen de Del Toro que marca lo que llevamos de etapa



🐂 El mexicano, obligado a abandonar tras una caída que le dejó prácticamente sin poder mantenerse en pie#itzulia2026 pic.twitter.com/RmXxboRdFk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 8, 2026

¿En qué posición se encontraba Isaac del Toro antes del accidente?

El abandono resulta especialmente doloroso considerando el extraordinario nivel que Del Toro venía mostrando. Tras completar las primeras dos etapas, el mexicano se encontraba en la octava posición de la Clasificación General, a una distancia de 2:44 minutos del líder, el francés Paul Seixas.

Isaac había logrado meterse en el Top 10 tras una etapa 2 épica en las Cuevas de Mendukilo, donde resistió los ataques de favoritos de la talla de Primož Roglič y Mattias Skjelmose. Su posición estratégica lo colocaba como el mejor corredor de su equipo y uno de los candidatos más serios para pelear por el podio en la etapa reina de Eibar el próximo sábado.

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¿Cuál es el parte médico de Isaac del Toro?

A través de un breve comunicado, el UAE Team Emirates confirmó que Isaac del Toro fue trasladado a un hospital cercano para descartar fracturas óseas. Este representa el primer DNF (Did Not Finish) en una carrera por etapas de nivel WorldTour para el joven mexicano de 22 años en la presente temporada.

La baja de Isaac no solo deja a México sin su máximo referente en la "Itzulia", sino que enciende las alarmas de cara a las próximas Clásicas de las Ardenas, donde el bajacaliforniano estaba proyectado como una de las piezas clave para apoyar a sus líderes.

