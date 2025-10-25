¡ÚLTIMA HORA! Jugador de Tigres en riesgo de perderse el Clásico Regio

Tigres recibe este fin de semana a Tijuana en la Jornada 15 del Apertura 2025, y el jugadro Ángel Correa se encuentra al límite de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas en la Liga MX.

Con cuatro amarillas acumuladas, el delantero estaría a solo una de perder el partido contra los Rayados en el Gigante de Acero el próximo 1 de noviembre.

Los felinos llegan en gran momento, tras vencer 2-1 al Pachuca y posicionarse en el cuarto lugar de la tabla general. Por su parte, los Xolos buscan asegurar su clasificación directa a la Liguilla, liderados por Sebastián “Loco” Abreu.

El DT de Tigres, Guido Pizarro enfrenta una decisión complicada: alinear a Correa y arriesgarse a su suspensión o dejarlo en la banca para protegerlo de cara al Clásico. El campeón del mundo con Argentina ha marcado cinco goles y ha dado tres asistencias, mostrando lo indispensable que es para el juego ofensivo y la táctica felina.

En la recta final del torneo, Tigres tiene tres partidos clave: recibe a Tijuana, visita al Monterrey y cierra la etapa regular ante Atlético de San Luis, buscando mantenerse en lo más alto de la tabla del Apertura 2025.

Podrás seguir la transmisión del partido entre Tigres y Xolos de la Jornada 15 del Apertura 2025 en vivo a través de la señal de Azteca Deportes y sus plataformas digitales.