¡ÚLTIMA HORA! Jugador de Tigres en riesgo de perderse el Clásico Regio
Jugador que es pieza clave en el esquema de Guido Pizarro, podría perderse el Clásico Regio
Tigres recibe este fin de semana a Tijuana en la Jornada 15 del Apertura 2025, y el jugadro Ángel Correa se encuentra al límite de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas en la Liga MX.
Con cuatro amarillas acumuladas, el delantero estaría a solo una de perder el partido contra los Rayados en el Gigante de Acero el próximo 1 de noviembre.
Los felinos llegan en gran momento, tras vencer 2-1 al Pachuca y posicionarse en el cuarto lugar de la tabla general. Por su parte, los Xolos buscan asegurar su clasificación directa a la Liguilla, liderados por Sebastián “Loco” Abreu.
El DT de Tigres, Guido Pizarro enfrenta una decisión complicada: alinear a Correa y arriesgarse a su suspensión o dejarlo en la banca para protegerlo de cara al Clásico. El campeón del mundo con Argentina ha marcado cinco goles y ha dado tres asistencias, mostrando lo indispensable que es para el juego ofensivo y la táctica felina.
En la recta final del torneo, Tigres tiene tres partidos clave: recibe a Tijuana, visita al Monterrey y cierra la etapa regular ante Atlético de San Luis, buscando mantenerse en lo más alto de la tabla del Apertura 2025.
