El truco que usan los futbolistas para evitar ampollas en los pies durante partidos intensos

El rendimiento de un futbolista en la Liga BBVA MX (que llega a su final con Pumas vs. Cruz Azul) depende de detalles mínimos. Las ampollas provocadas por la fricción constante dentro del calzado representan uno de los problemas más comunes y molestos. Sin embargo, los jugadores profesionales utilizan estrategias específicas para cuidarse y hay un truco espectacular.

La combinación de movimientos intensos y sudoración extrema debilita la piel del pie. El roce continuo entre el calcetín y la bota separa las capas cutáneas y acumula líquido. Uno de los trucos más útiles para evitar ampollas es cambiar cada temporada los tachones —como hace Alexis Vega—. Básicamente, el truco principal es cambiar el equipo a menudo, por más bueno que sea.

El secreto de las calcetas sintéticas y "grip socks"

En el entorno profesional se descartan los materiales de algodón porque retienen el sudor y agravan el problema. La clave de los jugadores actuales radica en utilizar calcetines de hilos sintéticos avanzados o lana merino, materiales que canalizan la humedad hacia el exterior. Asimismo, las prendas con tecnología antideslizante se volvieron indispensables para el tachón.

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Bloqueo de rozaduras con talcos y polvos para evitar ampollas

Una práctica habitual en los vestidores de la Liga MX es la aplicación de geles antifricción o talcos especializados previo al vendaje protector. Esta capa química funciona como un escudo que absorbe el impacto de los rozamientos repetidos. Conservar los pies libres de humedad resulta vital para evitar ampollas.

Los “tacos” Firm Ground son ideales para que los futbolistas del conjunto de Coapa manden a guardar el balón al fondo de las redes.|IA

El truco de soporte especializado mediante plantillas deportivas

Optar por taloneras y plantillas de nivel competitivo ayuda a repartir la carga corporal equitativamente en toda la base plantar. Estos elementos optimizan el ajuste del calzado y neutralizan los movimientos internos que provocan quemaduras por fricción. El soporte correcto aminora el golpeteo continuo sobre el césped, cuidando los puntos más propensos al desgaste epidérmico.

Sustitución periódica de calzado y componentes

Los tacos desgastados sufren deformaciones estructurales, estiran sus costuras y generan zonas de contacto excesivo muy dañinas. La recomendación médica es renovar los zapatos de futbol al término de cada torneo y reemplazar las plantillas internas cada semestre. Ablandar el equipo nuevo en entrenamientos previos asegura que se amolde para evitar ampollas.

