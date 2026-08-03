ÚLTIMA HORA: Liga Mexicana suspende a extranjero que dió puñetazo a rival y provocó trifulca en pleno partido

Danry Vásquez, beisbolista profesional venezolano que juega como jardinero para el club Toros de Tijuana acaba de recibir una dura sanción por parte de la LMB tras los hechos ocurridos el pasado domingo 2 de agosto en el partido entre Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova.

¿Qué sanción recibió el jardinero de los Toros de Tijuana?

La OFICINA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL BANORTE lanzó un comunicado en el que detallaron que Danry Vásquez es suspendido de manera inmediata y además por tiempo indefinido.

"La Presidencia Ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB Banorte) informa que el jugador Danry Vásquez del club Toros de Tijuana es suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido de la LMB Banorte por los hechos suscitados este domingo 02 de agosto en el tercer juego de la serie entre los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana.", indica el comunicado

Comunicado de la oficina de la Presidencia Ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte.https://t.co/yGcIMByVc2 — Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) August 3, 2026

¿Cómo fue el altercado?

El juego corría en la cuarta entrada baja, Danry se encontraba en tercera base con oportunidad de convertir carrera, después del bateo se vio rodeado por parte de los jugadores de Acereros de Monclova quienes comenzaron a circular la pelota entre ellos para rodear a Danry y poncharlo de esta manera, en cuanto fue "golpeado" por la bola, Danry propinó un puñetazo al tercera base de Monclova, Rodolfo Amador, quien inmediatamente cae noqueado y al tratar de recuperarse se notó desorientado.

Por otro lado, la respuesta de la banca llegó inmediatamente y en cuanto notaron el problema salieron a defender a su compañero, dentro de la riña salió lesionado Ryan Hernández, quien aparentemente sufrió una lesión en la muñeca derecha.

Más sanciones:

En el comunicado emitido por la LMB se lee que están estudiando el resto de las acciones antideportivas de los involucrados en el altercado para sancionar con base en el Reglamento de Sanciones vigentes.

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