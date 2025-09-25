ÚLTIMA HORA: Muere exjugador del Arsenal tras sufrir una lesión cerebral durante un partido

Luto en el futbol internacional una vez más. Billy Vigar lamentablemente perdió la vida tras estar en coma inducido por un golpe que sufrió en la cabeza con un muro cuando disputaba un partido. El ex jugador del Arsenal estaba disputando el compromiso con el Chichister City en una liga no profesional y tras estar en el hospital, el equipo confirmó la tragedia a través de sus redes sociales.

Con un comunicado oficial, el Chichister City dio a conocer la noticia del lamentable suceso: “Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy Vigar. Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil”, fue parte de lo que dice el escrito del club.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

Una odisea para poder salvar su vida

Según medios británicos, el accidente sucedió entre los primeros 15 minutos del partido entre el Chichester City y el Wingate and Finchley, por la Isthmian Premier Division. Vigar quiso recuperar un balón y terminó pegándose en la cabeza con una superficie dura fuera del campo de juego.

El silbante detuvo el juego y el jugador tuvo que ser llevado en helicóptero al hospital. “Tras sufrir una grave lesión cerebral el pasado sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperación. Aunque esto le ayudó, la lesión resultó ser demasiado grave y falleció el jueves (25/9) por la mañana.’', describió el club inglés.

Vigar comenzó a los 14 años en las categorías inferiores del Arsenal y estuvo hasta la sub-21 gunner. Después de no llenarle el ojo a Mikel Arteta, el inglés se enfiló en el Derby County, después con el Hashtings United y finalmente en el que era su actual club; el Chichester City. Descanse en paz-