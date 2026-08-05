ÚLTIMA HORA: Mundialista con México queda fuera del torneo por una lesión

Un mundialista con México quedó fuera de la Leagues Cup 2026 debido a una lesión que sufrió en la jornada 3, cuando su equipo perdió en casa por marcador de 2-0. El club ya resintió su ausencia, pues en su primer partido del torneo que reúne a los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS, cayó 3-1 ante Columbus Crew.

Jorge Sánchez, quien reveló toda la verdad de su regreso a la Liga BBVA MX, es el futbolista que se perderá la Leagues Cup 2026. Lo anterior, ya que en el partido contra Rayados de Monterrey salió del terreno de juego debido a una lesión muscular, en lo que fue su debut tras tener un paso efímero por la liga de Grecia.

Jorge tiene una lesión muscular.|Atlas FC

El parte médico del mundialista

Sánchez se perdió el partido de Atlas ante Columbus. Aunque de momento se desconoce si podrá estar en la segunda fecha del torneo, cuando los rojinegros enfrenten a Charlotte este viernes 7 de agosto.

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"Nuestro defensor presenta una lesión muscular en el muslo izquierdo, originada durante el encuentro correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026 ante Rayados de Monterrey. ¡Vamos, Jorge!", se informó en el comunicado del parte médico del club.

El regreso de Sánchez tras ser mundialista con México

El lateral derecho regresó a la Liga BBVA MX con Atlas, después de su paso por Grecia y participación con la Selección Nacional de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo en el que fue titular en algunos partidos.

Fue hasta la jornada 3 que Jorge saltó a la cancha como titular, pero solo permaneció 45 minutos, debido a que tuvo que salir por la lesión muscular.

Los partidos venideros del Atlas en el torneo

Los rojinegros perdieron 3-1 contra Columbus Crew en lo que fue su primer partido en la Leagues Cup. Si quiere avanzar a los cuartos de final, tendrá que ganar sus 2 encuentros restantes:

