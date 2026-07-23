Jorge Sánchez revela toda la verdad de por qué regresó a la Liga BBVA MX

Jorge Sánchez cambió de equipo tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El lateral derecho regresó a México para fichar por el Atlas para disputar el Apertura 2026, dejando atrás su travesía por Europa. A pesar de que fue difícil para el defensor ganarse un lugar en el PAOK de Grecia, reveló el verdadero motivo por el cual decidió regresar al país.

Desde lo futbolístico, su regreso al Viejo Continente fue difícil. Jugó 10 partidos en total y en 7 de ellos fue alineado como titular. Según plataformas de datos, el lateral derecho sumó un promedio de 64 minutos jugados por partido. Sin embargo, para Sánchez la mayor dificultad que tuvo que afrontar en Europa fue estar alejado de su familia, situación que no pudo soportar por lo que decidió regresar a la Liga BBVA MX.

Jorge Sánchez fue afectado por la falta de cercanía con su familia

“Vives cosas que normalmente no vives en tu país; es un poco complicado esa parte, el adaptarte, estar lejos de tu familia. Me tocó el primer año en Holanda de ver a mi familia tres meses y después que se fueran a México tres meses; estar solo, no ver a mis hijos, no ver a mi esposa, no ver a mi madre cerca”, expresó el futbolista de la Selección Mexicana tras regresar al país.

|Twitter/@AFCAjax

El propio jugador remarcó que estas situaciones le pasaban factura dentro del terreno de juego, afectando a su nivel futbolístico: “Es una de las cosas más complicadas que he vivido en mi carrera, en lo cual te sientes deprimido en esas cuestiones. Estar cerca de tu familia influye mucho en los temas futbolísticos".

TE PUEDE INTERESAR:



Además, explicó que ningún jugador tiene garantizado un lugar al llegar al futbol europeo: “Vas a Europa con una moneda al aire, porque vas y peleas contra dos o tres jugadores en tu posición; y bueno, uno va con la expectativa de querer hacer las cosas de la mejor manera y, situaciones por una u otra, te puede ir bien o mal”.

El paso de Jorge Sánchez por Europa

Jorge Sánchez dejó al América en agosto de 2022 para incorporarse al Ajax. En su primera experiencia europea disputó 26 partidos oficiales, marcó tres goles y participó en cinco encuentros de la Champions League. Sin embargo, no consiguió consolidarse como titular y fue cedido al Porto después de una temporada.

Con el conjunto portugués jugó 23 encuentros durante la campaña 2023-2024, aunque solamente comenzó ocho como titular. Su mayor logro fue la conquista de la Copa de Portugal, antes de regresar al Ajax y ser transferido a Cruz Azul en julio de 2024.

El lateral tuvo una segunda oportunidad en Europa cuando fichó por el PAOK de Grecia en febrero de 2026. Allí disputó 10 partidos de liga y acumuló 633 minutos, pero su etapa duró apenas cinco meses. En julio del mismo año fue vendido al Atlas.

En total, Jorge Sánchez registró alrededor de 59 apariciones oficiales entre Ajax, Porto y PAOK. Su balance fue irregular: compitió en tres ligas, tuvo minutos en Champions League y levantó un título, pero no logró convertirse en titular indiscutible en ninguno de sus equipos.