ÚLTIMA HORA: Piloto mexicano REVELA el auto que utilizará en la temporada 2026

Daniel Suárez inicia la temporada 2026 de NASCAR con una nueva etapa en su carrera. El piloto mexicano debuta oficialmente con Spire Motorsports al volante del Chevrolet Camaro No. 7, poniendo fin a un ciclo de cinco años con Trackhouse Racing, equipo con el que logró consolidarse en la máxima categoría del automovilismo estadounidense.

Sus primeras vueltas del año llegan en el marco de la carrera de exhibición The Clash, disputada en el Bowman Gray Stadium, para este evento, el auto No. 7 luce un esquema patrocinado por la Cal Ripken Sr. Foundation, con una combinación de negro como color base, blanco y un tono naranja intenso (oficial de la fundación e inspirado en los Orioles de Baltimore) que en pista se percibe visualmente como rojo, esa mezcla define la imagen con la que Suárez arranca su primera campaña con Spire Motorsports.

Te puede interesar: Checo Pérez lanza advertencia inesperada en la F1: no volvió para pasearse los domingos

El cambio de equipo marca un momento relevante en la trayectoria del regiomontano

Entre 2021 y 2025, Suárez compitió con Trackhouse Racing, periodo en el que consiguió sus dos victorias en la NASCAR Cup Series. La primera llegó en Sonoma Raceway en 2022, resultado histórico al convertirse en el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la categoría principal. La segunda se produjo en 2024, en Atlanta Motor Speedway, tras imponerse en un cerrado final de fotografía ante Ryan Blaney y Kyle Busch.

Te puede interesar: Los mejores momentos que forjaron el LEGADO de Checo Pérez en la F1

¿Cómo ha sido su trayectoria en el NASCAR?

Antes de su paso por la élite, Suárez construyó una carrera sólida en las divisiones inferiores de NASCAR, en la Xfinity Series se proclamó campeón en 2016, siendo el primer piloto internacional en lograrlo, además de sumar cuatro victorias en total: tres durante esa temporada y una más en 2025, en la carrera disputada en la Ciudad de México como invitado de JR Motorsports. En la Truck Series cuenta con una victoria oficial, obtenida en Phoenix Raceway en 2016.

Con Spire Motorsports, Daniel Suárez afronta ahora un nuevo desafío en la Cup Series, al mando del auto No. 7, con el objetivo de dar continuidad a su trayectoria y abrir un nuevo capítulo dentro del campeonato más importante de NASCAR.