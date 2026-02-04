Checo Pérez lanza advertencia inesperada en la F1: no volvió para pasearse los domingos

Checo Pérez no suele hablar de más. Por eso, cuando lo hace, el mensaje pesa. A semanas del arranque de la temporada 2026 de Fórmula 1, el piloto mexicano dejó una advertencia que no pasó desapercibida en el paddock: su regreso con Cadillac no es para cumplir ciclos ni hacer apariciones nostálgicas.

Te puede interesar: Los mejores momentos que forjaron el LEGADO de Checo Pérez en la F1

Mientras Cadillac acelera contrarreloj su preparación rumbo al Gran Premio de Australia, Checo vive días intensos en México, combinando trabajo físico, compromisos comerciales y reuniones clave con su nuevo equipo.

¡Checo Pérez está de vuelta! Regresa a la Fórmula 1 con Cadillac tras 8 meses de ausencia

Un mensaje directo para toda la parrilla

De cara al arranque de la temporada, Pérez entiende mejor que nadie el punto de partida de Cadillac. No hay promesas irreales ni discursos inflados. Pero sí hay una línea clara que no está dispuesto a cruzar.

“Disfrutar de este regreso no significa que voy a pasearme los domingos… Para mí es crucial tener esa motivación de que estamos progresando mucho”, sentenció.

La frase retumbó más allá del garaje estadounidense. En una Fórmula 1 donde muchos regresos suelen ser simbólicos, Checo dejó claro que no volvió para cerrar su carrera, sino para competir de verdad.

"No regreso a la Fórmula 1 para pasearme los domingos”, repitió con firmeza.

Cadillac explicó lo ocurrido con Checo Pérez en el primer día de test en Barcelona|X/Cadillac F1

Te puede interesar: Checo Pérez LUCE MEJOR en la pista y Cadillac POR FIN responde en la Fórmula 1

Experiencia como arma principal

Checo sabe que las primeras carreras serán cuesta arriba. Aun así, confía en que su recorridl por equipos de media tabla y estructuras campeonas puede acelerar el proceso.

“Creo que puedo aportar mucho a Cadillac”, explicó. “He puesto mi experiencia desde que probé el coche en el shakedown”.

Y profundizó en lo que, según él, marca la diferencia: “Toda la experiencia que tengo con diferentes tipos de autos, con diferentes tipos de reglas. Llevo 14 años en la Fórmula 1 y he aprendido bastante”.

Cadillac no solo compró talento. Compró memoria, criterio y lectura de carrera. Eso no se entrena.