Filtran el diseño que podría tener la playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La página Footy Headlines, hace unos meses, reveló en su sitio web el uniforme que tendría México para el Mundial de 2026. Publicó dos imágenes de los diseños filtrados de la playera de local y de visitante. Este lunes 16 de junio del 2025, detalló en sus redes sociales que la Federación Mexicana de Futbol y la marca encargada de vestir a la Selección Mexicana habrían decidido cambiar por completo el diseño de la camiseta de local de México.

El primer diseño que había compartido Footy Headlines, fue el de la playera loca inspirada en un diseño de 1978, predominantemente verde, con tres lineas en el centro, otro tipo de verde, blanco y rojo. Mientras que la playera de visitante sería totalmente blanca con detalles en color vino en las mangas y cuello.

Footy Headlines detalló que habrían decidido cambiar el diseño estando a meses del lanzamiento de la nueva equipación. El nuevo diseño que tendría la playera de local para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 sería inspirado en la del Mundial de 1998.

Well... I stand corrected. They will change it apparently https://t.co/9onytuhgun

— Jack Henderson (@hendocfc) June 16, 2025