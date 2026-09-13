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ÚLTIMA HORA: REVULSIVO del América sale lesionado ante Cruz Azul

Dagoberto Espinoza no pudo terminar el partido ante la Máquina Celeste y cedió su lugar a Cristián Borja por la banda izquierda azulcrema.

América Cruz Azul
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Cuarenta minutos de pesadilla para el Club América en el Clásico Joven del Torneo Apertura 2026 ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Primero, Erik Lira puso en ventaja al cuadro de La Noria al minuto 20, minutos después, Dagoberto Espinoza tuvo que ser sustituído por una lesión en la rodilla izquierda y al 34', José Paradela amplío la ventaja con una jugada de pizarrón que puso contra las cuerdas a los pupilos de Guillermo Almada.

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El lateral mexicano no pudo continuar el cotejo y rápidamente eso le cambió el partido que tenía planeado a Almada. Espinoza probó y no pudo, poco después, Borja ingresó al terreno de juego y Dagoberto fue atendido en el banquillo. Tras las sustitución, Cruz Azul pisó el acelerador y en un tiro de esquina puso el segundo del partido.

Refuerzos en el palco

Cabe recordar que, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo están en el Estadio Banorte junto a Carlos Álvarez para ver a su nuevo equipo. Los dos primeros son defensores y fueron a pedido expreso de Almada para solventar los problemas de la primera línea azulcrema.

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