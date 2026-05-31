Tras su regreso, esta sería la última lucha oficial de Brock Lesnar en WWE: Día y lugar

Cuando parecía que la Bestia Encarnada le había dicho adiós al wrestling de manera permanente, en una de las últimas ediciones de RAW Brock Lesnar volvió a la WWE para destrozar a Oba Femi, luchador nigeriano que lo humilló en la última edición de Wrestlemania.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Con una edad avanzada, a pesar de tener un físico imponente, todo haría indicar que Brock Lesnar volvió de su retiro para tener un último feudo con este luchador. Ante tal situación, son muchos fanáticos de la WWE los que se preguntan cuándo podría ser su última lucha oficial en la empresa.

¿Cuándo sería la última lucha de Brock Lesnar en la WWE?

Si bien su regreso se dio a mediados del año, es muy posible que la WWE lo mantenga activo durante algunos meses más para que se dé el feudo definitivo ante Oba Femi (o posiblemente ante Ghunter) nada más y nada menos que en la próxima edición de WWE SummerSlam, el segundo evento más importante de la empresa en el año.

Te puede interesar: Los jugadores de élite que fueron borrados por Inglaterra

Te puede interesar: ¿Marcel Ruiz será convocado al Mundial 2026?

Cabe mencionar que SummerSlam ha tenido un impacto tan significativo en los últimos años que la WWE ha programado dos noches para el evento de la misma forma que ocurre en Wrestlemania. Por tal motivo, consideran esta función la ideal para el retiro de su estrella.

Del mismo modo, un punto a tener en cuenta es que SummerSlam se llevará a cabo en Minneapolis, lugar en donde Brock Lesnar creció. Tal situación haría que su retiro sea aún más espectacular, por lo que es cuestión de tiempo para que la empresa confirme esta lucha ante Oba Femi.

¿Cuándo es SummerSlam 2026?

La WWE programó SummerSlam para llevarse a cabo el fin de semana del 1 al 2 de agosto en el US Bank Stadium de Minneapolis, por lo que estamos a poco más de dos meses para este evento. Ante ello, los fans esperan que la empresa entregue una buena historia entre ambos luchadores.