ÚLTIMO MOMENTO: Pumas tiene en la mira a jugador de Chivas para el Clausura 2027

Todavía no acaba el Torneo Apertura 2026 y ya tenemos rumores de cara al siguiente certamen de la Liga MX. Los Pumas de la UNAM estarían interesados en hacerse de los servicios de Miguel Tapias para el Clausura 2027 y tener una opción más a la defensiva. De momento, el defensor central tiene contrato hasta diciembre de 2027 con las Chivas del Guadalajara y Universidad Nacional tendría que negociar si o si con el 'Rebaño Sagrado' en caso de avanzar con la operación.

Te puede interesar: Serie Mundial 2026, Juego 3 Ver EN VIVO y GRATIS el resultado y marcador HOY lunes 26 de octubre, Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays

De acuerdo a información del Informador, el equipo del Pedregal tendría en la mira al canterano de los Tuzos del Pachuca para reforzar la línea defensiva. No es secreto que, tanto Nathan Silva como Rubén Duarte han estado en el 'ojo del huracán' con ciertas acciones en la presente campaña y por si fuera poco, los rumores de una vuelta al futbol de sus respectivos países suena cada mercado de fichajes.

Te invitamos a leer: Balón de Oro 2026: ver EN VIVO y GRATIS resultados de transmisión de ceremonia con Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal: sigue los resultados y conoce a todo los ganadores este lunes 26 de octubre en London Palladium Theatre

¿Cuánto cuesta Tapias?

El jugador del 'Rebaño Sagrado' tiene vínculo hasta diciembre de 2027 y el portal especializado Transfermarkt lo tiene valuado en un millón 300 mil euros. Por ello, si Universidad Nacional quiere hacerse de sus servicios tendrá que negociar si o si con la directiva de las Chivas para concretar la operación.

Finalmente, Nathan Silva, Rubén Duarte, Ángel Azuaje y Tony Leone son los defensas centrales nominales con los que cuenta Esteban Solari para la fase final del torneo regular del Apertura 2026 en busca de una clasificación a la liguilla.