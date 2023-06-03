Lionel Messi pierde su último partido con el PSG en la Ligue 1

La aventura de Lionel Messi como jugador del Paris Saint-Germain se ha terminado. Luego de dos campañas jugando para el equipo de la capital de Francia, el astro argentino se despide del equipo con derrota.

Durante el juego de la Fecha 38 de la Liga de Francia, Lionel Messi y Sergio Ramos vieron su último encuentro con el equipo dirigido por Christophe Galtier. Ambos como titulares, no tuvieron un cierre deseado con el equipo de la Ligue 1 frente al Clermont.

Y es que desde antes de que comenzara el partido en la cancha del Parque de los Príncipes, los aficionados presentes en el inmueble abuchearon a Lionel Messi, quien termina su contrato y tiene un futuro incierto rumbo a su cumpleaños 36.

En el encuentro, Sergio Ramos fue el encargado de abrir el marcador al minuto 16. Para el 21', Kylian Mbappé puso el 2-0 en la pizarra por la vía del penalti. Sin embargo, el equipo visitante tuvo una reacción rápida descontando al 24' e igualando el compromiso antes del descanso. Para la parte complementaria, Grejohn Kiey le dio la victoria al Clermont al minuto 63.

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Posibles destinos de Lionel Messi

A pesar de no haber marcado en su último juego con el Paris Saint-Germain, Lionel Messi ha finalizado la Temporada 2022/23 de la Liga de Francia siendo el líder de asistencias con 16 pases de gol. Por su parte, Kylian Mbappé fue el goleador del certamen con 29 anotaciones.

Tras su salida del PSG, hay varios destinos en los que ha sonado Leo Messi. Uno de ellos es Arabia Saudita, donde el Al Hilal busca hacerse de los servicios del argentino para que juegue en la Superliga, misma en la que ya se encuentra Cristiano Ronaldo militando con el Al-Nassr.

Otro de los equipos que se ha interesado por el astro argentino es un posible regreso al FC Barcelona o llegar a la MLS con el Inter de Miami.

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