Últimos días para que cierre el mercado de fichajes y Nicolás Larcamón dijo que hará estos movimientos
El entrenador de Cruz Azul declaró en la previa al partido con Vancouver FC sobre los posibles refuerzos
Mientras se habla de que Cruz Azul podría ir por otro futbolista para suplir a Jorge Sánchez , el propio entrenador Nicolás Larcamón habló en medio de los últimos días para que cierre el mercado de fichajes de invierno. Se sabe que la Máquina quiere ganar todo lo que va a competir y que espera movimientos fuertes en las próximas horas.
En la previa al partido y con un 11 confirmado de Cruz Azul para enfrentar al Vancouver FC , el director técnico argentino se refirió a los posibles refuerzos del conjunto de La Noria y dijo qué movimientos hará la institución celeste antes de que se termine la ventana de transferencias. La idea es priorizar fichar a aquellos jugadores cuyas negociaciones ya están avanzadas.
Cruz Azul y Nicolás Larcamón quieren cerrar las negociaciones ya avanzadas
Aunque van surgiendo nuevos nombres para Cruz Azul, el DT deja en claro la idea de La Máquina. “Se avecinan los últimos días de la ventana (de transferencias) en donde estamos a la expectativa de que algunas de esas negociaciones terminen de consumarse y poder contar con esos jugadores…”, expresó Larcamón en conferencia.
TE PUEDE INTERESAR:
- James Rodríguez se ofreció a un equipo grande de la Liga BBVA MX y esta fue su respuesta
- OFICIAL: Delantero de Rayados de Monterrey es nuevo refuerzo de un club de Europa
- ÚLTIMA HORA: llega delantero al Club América para salvarlos, proveniente de la MLS
La idea del entrenador era no tener una plantilla peor que la de 2025, sino una mejor. “La estrategia que nos habíamos planteado al inicio, tenemos el deseo de tenerlos en nuestras filas. Teníamos el objetivo de, en esa transición o pasaje de las salidas y las llegadas, seguir mostrándonos competitivos, y bueno, venimos muy bien”, agregó Larcamón.
El entrenador elogió el hecho de llegar con 3 triunfos consecutivos y aseguró que, para “cerrar de manera redonda la ventana del mercado”, sería ideal confirmar las incorporaciones “que en algunos casos están muy avanzadas y que se pueden confirmar en estas horas”.
“En definitiva, cerrar el mercado y poner el foco 100% en lo competitivo para ambas competencias, con lo mejor del plantel”, finalizó el entrenador argentino de 41 años.
Cruz Azul quiere defender el título de la Concachampions
Larcamón sabe que Cruz Azul tiene el objetivo de mejorar lo hecho en las últimas campañas de la Liga BBVA MX pero también de continuar por el sendero exitoso en la Concacaf Champions Cup 2026 luego de haberse consagrado campeón en la edición 2025. Es decir, los de La Noria buscarán defender el título que se conquistó el año pasado.