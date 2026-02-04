Últimos días para que cierre el mercado de fichajes y Nicolás Larcamón dijo que hará estos movimientos

Mientras se habla de que Cruz Azul podría ir por otro futbolista para suplir a Jorge Sánchez , el propio entrenador Nicolás Larcamón habló en medio de los últimos días para que cierre el mercado de fichajes de invierno. Se sabe que la Máquina quiere ganar todo lo que va a competir y que espera movimientos fuertes en las próximas horas.

En la previa al partido y con un 11 confirmado de Cruz Azul para enfrentar al Vancouver FC , el director técnico argentino se refirió a los posibles refuerzos del conjunto de La Noria y dijo qué movimientos hará la institución celeste antes de que se termine la ventana de transferencias. La idea es priorizar fichar a aquellos jugadores cuyas negociaciones ya están avanzadas.

Nicolás Larcamón|MexSport

Cruz Azul y Nicolás Larcamón quieren cerrar las negociaciones ya avanzadas

Aunque van surgiendo nuevos nombres para Cruz Azul, el DT deja en claro la idea de La Máquina. “Se avecinan los últimos días de la ventana (de transferencias) en donde estamos a la expectativa de que algunas de esas negociaciones terminen de consumarse y poder contar con esos jugadores…”, expresó Larcamón en conferencia.

La idea del entrenador era no tener una plantilla peor que la de 2025, sino una mejor. “La estrategia que nos habíamos planteado al inicio, tenemos el deseo de tenerlos en nuestras filas. Teníamos el objetivo de, en esa transición o pasaje de las salidas y las llegadas, seguir mostrándonos competitivos, y bueno, venimos muy bien”, agregó Larcamón.

Nicolás Larcamón revela el sacrificio que le demanda ser entrenador de Cruz Azul|Crédito: Club de Futbol Cruz Azul / FB

El entrenador elogió el hecho de llegar con 3 triunfos consecutivos y aseguró que, para “cerrar de manera redonda la ventana del mercado”, sería ideal confirmar las incorporaciones “que en algunos casos están muy avanzadas y que se pueden confirmar en estas horas”.

“En definitiva, cerrar el mercado y poner el foco 100% en lo competitivo para ambas competencias, con lo mejor del plantel”, finalizó el entrenador argentino de 41 años.

Cruz Azul quiere defender el título de la Concachampions

Larcamón sabe que Cruz Azul tiene el objetivo de mejorar lo hecho en las últimas campañas de la Liga BBVA MX pero también de continuar por el sendero exitoso en la Concacaf Champions Cup 2026 luego de haberse consagrado campeón en la edición 2025. Es decir, los de La Noria buscarán defender el título que se conquistó el año pasado.

