Argentina quiere llevarse a otro jugador con historia en la Liga BBVA MX: lo buscan en un equipo grande

Boca Juniors anhela tener a un delantero con pasado en la Liga BBVA MX como lo es Adam Bareiro, quien defendió las playeras de Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey. El club grande de Argentina ya lanzó una primera oferta, pero fue rechazada por su nuevo equipo en Brasil, donde Armando "Hormiga" González está en el radar gracias a un viejo conocido.

De acuerdo con el portal Bola Vip, el conjunto Xeneize le ofreció 3 millones de dólares a Fortaleza por el paraguayo, nacionalidad de la que también es el jugador que un día brilló en Pumas y hoy es refuerzo bomba en Sudamérica. Sin embargo, el equipo brasileño rechazó la oferta, ya que hace poco más de un año desembolsó 3.5 millones por él, por lo que no aceptarían una cantidad menor a ello.

Adam Bereiro jugó en Rayados de Monterrey y ahora es del interés de Boca Juniors.|@adambareiro

El equipo argentino está sumamente interesado por Bareiro, pese a que en su trayectoria tiene una pequeña historia con River Plate, club del que formó parte durante un semestre, para después salir al futbol de Qatar.

El paso de Adam Bareiro en la Liga BBVA MX

El futbolista de 29 años llegó a la Liga BBVA MX en enero de 2019 con Rayados de Monterrey, aunque nunca pudo sobresalir, por lo que fue prestado en reiteradas ocasiones, como las veces que se marchó a San Lorenzo de Argentina y Alanyaspor de Turquía.

De acuerdo con estadísticas de la plataforma BeSoccer, el paraguayo solo marcó un gol y dio una asistencia en 8 partidos disputados con el primer equipo, mientras que con la categoría Sub-20 se hizo presente en 3 ocasiones durante 4 encuentros jugado.

Adam también vistió la playera del Atlético de San Luis durante un semestre, tiempo en el que marcó 2 goles y dio el mismo número de asistencias en los 11 partidos que jugó en el Apertura 2021.