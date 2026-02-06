Un día fueron humillados por un equipo de la Liga BBVA MX y hoy dan lástima en el Brasileirao

Un mes después de la sorpresa que dieron Lionel Messi y Neymar Jr. en Brasil , por fin ese país está centrado en el futbol local, en los partidos del famoso Brasileirao, para muchos una de las mejores ligas del mundo. Aunque en la historia hubo pocos enfrentamientos, hubo un día que un equipo de la Liga BBVA MX humilló a uno del futbol brasileño, que hoy está muy mal.

Mientras que TV Azteca transmite partidos del Brasileirao de la Jornada 2 , hace más de 20 años se produjo un partido espectacular para el futbol mexicano. Hubo una vez que un humilde Santos Laguna se impuso contra un poderoso Cruzeiro en la Copa Libertadores 2004. Hoy el conjunto brasileño vuelve a estar mal, pues tras dos partidos da lástima en su torneo.

|Foto: El Siglo de Torreón

La victoria de Santos Laguna (Liga BBVA MX) contra Cruzeiro (Brasileirao)

Jugado en el Estadio Territorio Santos Modelo Corona, en Torreón, Santos Laguna le ganó 1-0 a Cruzeiro en el partido válido por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2004. Con gol de Jared Borgetti a los 55 minutos del encuentro, los de México se impusieron contra los de Brasil en el segundo enfrentamiento que tenían entre sí.

Ese 10 de marzo de 2004 Santos Laguna formó con: Cristian Lucchetti; Héctor López, Federico Domínguez, Héctor Altamirano, Denis Caniza; José Noriega, Argemiro Veiga; Carlos Cariño, Rodrigo Ruiz, Jared Borgetti, Matías Vuoso. El entrenador era Eduardo de la Torre.

Cabe destacar que antes se habían enfrentado en Belo Horizonte el 17 de febrero de ese mismo año y el duelo había terminado 1-1. Es decir que, si se cuentan los resultados entre sí, los de la Liga MX le sacaron ventaja a los del Brasileirao.

De todos modos en esa Copa Libertadores ambos quedaron afuera en octavos de final. Con 13 puntos, Cruzeiro avanzó en el primer lugar pero perdió ante Deportivo Cali por penales. En tanto, Santos Laguna avanzó invicto y con 12 puntos como segundo, por lo que se enfrentó a River Plate, aunque también quedó eliminado por la pena máxima.

El pésimo presente de Cruzeiro en el Brasileirao

En dos partidos jugados del Brasileirao, Cruzeiro tiene 0 puntos debido a perder sus dos duelos. Primero cayó ante Botafogo por 4-0 el pasado 29 de enero. En tanto, perdió 2-1 con Coritiba este jueves 5 de febrero. Tiene 6 goles en contra, solo 1 a favor y ocupa el puesto 20 de la liga de Brasil.

