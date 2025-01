‘Chino’ Huerta se despide de Pumas al borde de las lágrimas

César Huerta comienza una nueva aventura en su carrera profesional. El traspaso del ‘Chino’ al Anderlecht de Bélgica se ha oficializado y con ello, el extremo mexicano de 24 años de edad, se ha despedido de Pumas.

Mediante un video publicado en sus redes sociales y al borde de las lágrimas, el ‘Chino’ Huerta cumple el sueño de jugar en Europa siendo un agradecido del Club Universidad Nacional.

“Hoy me toca cerrar una etapa en mi vida y despedirme de un club al cual me volví un aficionado más. Fue un gran privilegio para mí el poder defender esta camiseta dentro de la cancha.

“¿Qué ironía no? Venir a enamorarme de un club al cual mi llegada generaba más dudas que certezas. Auriazules, ustedes me enseñaron lo que significa dejar todo en la cancha y lo que representa esta camiseta.



“A donde sea que me lleve el futbol, siempre los llevaré en el corazón. Aprendí que lo que los demás piensen o digan no define quién soy. Sé que no soy canterano, pero soy Re-Hecho en CU... ¿Cómo no te voy a querer? ”, dice César Huerta en el video.

Y es que tras su llegada al equipo del Pedregal proveniente de Chivas, los comentarios no fueron positivos para un futbolista que no tenía actividad de forma regular en el conjunto de Guadalajara.

Siendo parte del ‘Rebaño Sagrado’, el ‘Chino’ disputó 39 partidos en los que hizo un gol y dio una asistencia. Posteriormente, como jugador de Pumas vio actividad en 87 compromisos marcando 20 anotaciones y repartiendo 15 asistencias.

Tras ser presentado como jugador del Anderlecht, César Huerta podría debutar con su nuevo equipo este domingo 12 de enero, cuando el cuadro dirigido por David Hubert reciba al Club Brujas en la Fecha 21 de la Liga de Bélgica.



📝 El Club Universidad Nacional informa que el futbolista César Huerta fue transferido en venta definitiva al Royal Sporting Club Anderlecht, de la liga de Bélgica. #DePumasSoy #OhUniversidad — PUMAS (@PumasMX) January 10, 2025

