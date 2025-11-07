Ex NBA Christian Wood, dispara a intrusos que intentaron entrar a su casa en Los Angeles

El exalero de los Lakers, Christian Wood, protagonizó un incidente de máxima tensión esta semana en Los Ángeles. El pasado miércoles por la tarde, la tranquilidad del lujoso barrio de Sherman Oaks, en el Valle de San Fernando, se rompió cuando tres intrusos intentaron asaltar la vivienda que el ex NBA ocupaba.

Los sospechosos irrumpieron por la puerta trasera de la mansión multimillonaria ubicada en la cuadra 14800 de la calle Otsego en Sherman Oaks, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles el jueves. De acuerdo con varias cadenas de noticias de Los Ángeles, Wood presuntamente se enfrentó a los hombres y disparó un arma de fuego.

Los hechos

Ante la amenaza, el jugador (actualmente agente libre para la temporada 2025-26) optó por una contundente autodefensa: se enfrentó a los individuos y, para ahuyentarlos, efectuó entre tres y cuatro disparos hacia el suelo. El método fue efectivo; los tres ladrones, vestidos de negro, emprendieron una huida inmediata a bordo de un vehículo gris.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que el altercado terminó sin heridos y sin que se sustrajera propiedad alguna. Sin embargo, el suceso ha generado gran alarma en la comunidad, cuyos vecinos señalaron que la vivienda suele utilizarse como alquiler vacacional. Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la imagen de un deportista de élite vinculado a un incidente con armas de fuego.

Mientras la investigación permanece abierta sin detenidos, Christian Wood, añade un dramático episodio fuera de los tabloncillos a su currículum.

El paso de Wood en los Lakers

Wood formó parte de los Lakers desde septiembre de 2023 hasta febrero de 2024 debido a una lesión en la rodilla izquierda. Con el equipo de Los Ángeles, promedió 6.9 puntos, 5.1 rebotes y 17.4 minutos por partido durante la temporada.

Wood jugó en ocho equipos tras finalizar su carrera universitaria en la UNLV. Llegó como agente libre no drafteado y firmó inicialmente con los Philadelphia 76ers. En su trayectoria profesional, promedió 13,6 puntos y siete rebotes en 23,2 minutos por partido.