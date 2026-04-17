Tala Rangel ya se comparó con Memo Ochoa y dijo que es algo “muy alcanzable”

En las últimas horas se dio a conocer que Guillermo Ochoa dejará todo por la Selección Mexicana antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde seguramente será el tercer portero en consideración de Javier Aguirre. En ese marco, el primer guardametas del “Vasco” sería Raúl “Tala” Rangel, quien dijo que quiere hacer algo que “Memo” ya hizo y que es “muy alcanzable”.

Aunque parezca algo extraño, el guardametas de Chivas —que perdería a un jugador que Gabriel Milito descartó— aseguró que quiere hacer algo que el Memo Ochoa ya realizó hace mucho tiempo y que él considera muy alcanzable. Se trata nada menos que de jugar en Europa, algo que el ex América viene haciendo desde 2011, cuando dejó México para jugar en AC Ajaccio.

El arquero de Chivas utilizará unos guantes especiales del partido de la reinauguración del Estadio Banorte.|@raulra_22

“Me gustaría ir a Europa. Es algo que quiero desde que tengo memoria, desde que llegué al club. El hecho de ver que estuvo Ochoa, que estuvo Gudiño; me gustaría ser parte de esa lista de porteros mexicanos que han ido a Europa”, comenzó diciendo en ESPN. Y agregó: “Es una meta muy alcanzable y obviamente quiero demostrar que los porteros mexicanos podemos competir con europeos”.

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Los números de Tala Rangel como portero de Chivas de Guadalajara

Según las estadísticas de Transfermarkt, sitio que se especializa en finanzas y estadísticas de los jugadores, los números de Tala Rangel como portero de Chivas de Guadalajara son los siguientes:

Partidos jugados: 102

Goles recibidos: 116

Porterías a cero: 34

|Getty Images

La trayectoria por Europa que tuvo Memo Ochoa

Mientras que el guardametas de 26 años de Chivas sueña con alcanzar esa meta, Ochoa lleva muchos años en Europa. Su trayectoria allí comenzó en AC Ajaccio de Francia, luego pasó por Málaga CF y Granada en España, después por Standard Lieja de Bélgica.

Tras tres años y algunos meses atajando para América, nuevamente regresó a Europa en enero de 2023, precisamente al Salernitana de Italia, para luego pasar por Avs FS y, en la actualidad, por el AEL Limassol de Chipre.

