Una historia que contar: Maribel Domínguez

Maribel Domínguez es considerada la pionera y mejor futbolista de todos los tiempos en México.

Por mencionar algunos de sus logros futbolísticos, en 2013 fue la jugadora con más partidos en la historia de la selección nacional y la que mas goles consiguió. Para mediados de 2017, se integró a la dirección técnica de la Selección Nacional de México Sub 15 y después tomo el mando de la Sub 17.

Una de sus hazañas fue ser la primera jugadora mexicana en anotar en los Juegos Olímpicos (Atenas 2004)

Pero detrás del futbol, hay una historia que cuenta anécdotas interesantes de su vida.

Conocida como Marigol (como le decían de cariño por su olfato goleador), es hablar de quien puso en alto el futbol femenil mexicano; es hablar de coraje, corazón y ganas de destacar.

Destacó siempre por su habilidad con el balón y ante la falta de ligas y equipos de mujeres en ese momento, su única alternativa fue jugar en equipos varoniles. Para ello, Maribel no tuvo la menor duda de vestirse de hombre y ponerse el nombre de Mario, para jugar y dejar hasta el último aliento en lo que se convirtió en el deporte de sus amores.

Por increíble que parezca, en 2004, después de hacer historia jugando los primeros Juegos Olímpicos en la historia de la Liga Femenil, el Celaya (equipo del Ascenso), buscó sus servicios. ¡Sorprendente que un equipo varonil quisiera romper los esquemas y contratar a una mujer. También sorpresivo fue que la Federación Mexicana ya había dado el sí, pero fue la FIFA quien le arrebato este sueño.

Marigol no se ha retirado oficialmente como jugadora profesional y sigue siendo prueba de constancia, lucha y superación para todos los mexicanos. Tal vez todos deberíamos dar “hasta el último aliento” por conseguir nuestros sueños y no detenernos ante los obstáculos que nos pone la vida a veces.

